Авиакомпании Британии присоединились к страйку водителей

По данным агентства Unite, почти 850 сотрудников грузового подразделения авиакомпании British Airways протестуют против заработной платы и условий труда, на которые повлиял недавний конфликт Британии с Францией. Вчера водители грузовиков, которые устали ждать своей очереди на проверку на Covid, "прорывали" ряды полицейских на трассе. Об этом пишет Le Figaro.

Фото: из открытых источников

Франция согласилась возобновить цепочку поставок с Великобританией, но заявила, что каждый, кто хочет пересечь границу, должен получить негативный результат теста на коронавирус. Это не понравилось сотрудникам, которые были вынуждены сдавать свои билеты на судно и ждать очереди на тест. Начались стычки c полицией. Как пишет издание, вокруг порта Дувра царит хаос.

Сегодня Unite заявила, что сотрудники крупнейшей авиакомпании также присоединились к протесту из-за значительного и резкого сокращения заработной платы.

British Airways, дочерняя компания группы IAG, которая переживает серьезный кризис из-за пандемии, заявляет, что ни одному сотруднику не придется понести сокращение заработной платы более чем на 10%, несмотря на объявленные в общей сложности 13 000 сокращений рабочих мест.

Напомним, до возобновления "логистических отношений" с Францией британцы начали запасаться продуктами. Многие свежие продукты исчезли с прилавков из-за задержек з поставками.

Ранее "Комментарии" сообщали, что посольство Британии в Киеве опубликовало инструкцию, которой стоит придерживаться всем, кто хочет попасть в Великобританию, после того как в Соединенном Королевстве обнаружили новый штамм коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!