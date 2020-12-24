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Авиакомпании Британии присоединились к страйку водителей

Франция согласилась возобновить цепочку поставок с Великобританией, но заявила, что каждый, кто хочет пересечь границу, должен получить негативный результат теста на коронавирус

сегодня, 14:47
Автор:

Татьяна Лозовенко

По данным агентства Unite, почти 850 сотрудников грузового подразделения авиакомпании British Airways протестуют против заработной платы и условий труда, на которые повлиял недавний конфликт Британии с Францией. Вчера водители грузовиков, которые устали ждать своей очереди на проверку на Covid, "прорывали" ряды полицейских на трассе. Об этом пишет Le Figaro.

Авиакомпании Британии присоединились к страйку водителей

Фото: из открытых источников

Франция согласилась возобновить цепочку поставок с Великобританией, но заявила, что каждый, кто хочет пересечь границу, должен получить негативный результат теста на коронавирус. Это не понравилось сотрудникам, которые были вынуждены сдавать свои билеты на судно и  ждать очереди на тест. Начались стычки c полицией. Как пишет издание, вокруг порта Дувра царит хаос.

Сегодня Unite заявила, что сотрудники крупнейшей авиакомпании также присоединились к протесту из-за значительного и резкого сокращения заработной платы. 

British Airways, дочерняя компания группы IAG, которая переживает серьезный кризис из-за пандемии, заявляет, что ни одному сотруднику не придется понести сокращение заработной платы более чем на 10%, несмотря на объявленные в общей сложности 13 000 сокращений рабочих мест.

Напомним, до возобновления "логистических отношений" с Францией британцы начали запасаться продуктами. Многие свежие продукты исчезли с прилавков из-за задержек з поставками. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что посольство Британии в Киеве опубликовало инструкцию, которой стоит придерживаться всем, кто хочет попасть в Великобританию, после того как в Соединенном Королевстве обнаружили новый штамм коронавируса.


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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-eco/greve-a-la-division-cargo-de-british-airways-20201224
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