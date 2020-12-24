Авиакомпании Британии присоединились к страйку водителей

Язык
Coinspot 24.12.2020
BTC/USD
23196.26
ETH/USD
582.04
LTC/USD
103.73
НБУ 24.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
По данным агентства Unite, почти 850 сотрудников грузового подразделения авиакомпании British Airways протестуют против заработной платы и условий труда, на которые повлиял недавний конфликт Британии с Францией. Вчера водители грузовиков, которые устали ждать своей очереди на проверку на Covid, "прорывали" ряды полицейских на трассе. Об этом пишет Le Figaro.
Фото: из открытых источников
Франция согласилась возобновить цепочку поставок с Великобританией, но заявила, что каждый, кто хочет пересечь границу, должен получить негативный результат теста на коронавирус. Это не понравилось сотрудникам, которые были вынуждены сдавать свои билеты на судно и ждать очереди на тест. Начались стычки c полицией. Как пишет издание, вокруг порта Дувра царит хаос.
Сегодня Unite заявила, что сотрудники крупнейшей авиакомпании также присоединились к протесту из-за значительного и резкого сокращения заработной платы.
British Airways, дочерняя компания группы IAG, которая переживает серьезный кризис из-за пандемии, заявляет, что ни одному сотруднику не придется понести сокращение заработной платы более чем на 10%, несмотря на объявленные в общей сложности 13 000 сокращений рабочих мест.
Напомним, до возобновления "логистических отношений" с Францией британцы начали запасаться продуктами. Многие свежие продукты исчезли с прилавков из-за задержек з поставками.
Ранее "Комментарии" сообщали, что посольство Британии в Киеве опубликовало инструкцию, которой стоит придерживаться всем, кто хочет попасть в Великобританию, после того как в Соединенном Королевстве обнаружили новый штамм коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости