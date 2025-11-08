ЕС начал подготовку 20-го пакета санкций против России: достанется не только Путину

Европейский Союз приступил к подготовке нового, уже 20-го санкционного пакета против России. Среди прочих ограничений ЕС рассматривает санкции против союзного россиянам режима в Беларуси.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Подготовку 20-го пакета обсуждали 8 ноября министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам и Сберегательно-инвестиционного союза Мария Луис Альбукерке.

Новые санкции кроме России будут направлены на союзный россиянам режим в Беларуси. В частности, литовский министр попросил ЕС обратить внимание на Минск при формировании нового санкционного пакета.

Предлагается привести санкции против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в соответствие с действующими санкциями, введенными против России. Также обсуждается введение новых ограничений – этот процесс сейчас находится на ранней стадии.

"Мы работаем с третьими странами, поскольку среди них есть такие, которые способствуют обходу санкций", — отметила Альбукерке.

