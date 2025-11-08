ЄС розпочав підготовку 20-го пакету санкцій проти Росії: дістанеться не лише Путіну

Європейський Союз розпочав підготовку нового, вже 20-го санкційного пакету проти Росії. Серед інших обмежень ЄС розглядає санкції проти союзного росіянам режиму у Білорусі.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Підготовку 20-го пакету обговорювали 8 листопада міністр фінансів Литви Кріступас Вайтекунас та європейський комісар з фінансових послуг та Ощадно-інвестиційного союзу Марія Луїс Альбукерке.

Нові санкції, окрім Росії, будуть направлені на союзний росіянам режим у Білорусі. Зокрема, литовський міністр попросив ЄС звернути увагу на Мінськ під час формування нового санкційного пакету.

Пропонується привести санкції проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у відповідність до чинних санкцій, введених проти Росії. Також обговорюється запровадження нових обмежень – цей процес зараз перебуває на ранній стадії.

"Ми працюємо з третіми країнами, оскільки серед них є такі, які сприяють обходу санкцій", — наголосила Альбукерке.

