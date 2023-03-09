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ЕС охотится за российскими деньгами: сколько удалось заморозить

Европейский Союз ищет активы российских олигархов, чтобы заморозить их, а затем отправить на восстановление Украины.

сегодня, 19:40
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Автор:

Slava Kot

Евросоюз пытается найти и заморозить деньги находящихся под санкциями ЕС российских миллиардеров. Европейский Союз смог заморозить 20,9 млрд евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

ЕС охотится за российскими деньгами: сколько удалось заморозить

ЕС ищет русские деньги. Фото открытых источников

Первые санкции против Российской Федерации и ее граждан, причастные к войне, но держащие свои активы в европейских учреждениях, были введены в начале полномасштабного вторжения. Пока последний 10 пакет еще увеличил количество таких граждан России. Согласно статистике, в 2018 году объем инвестиций России в Евросоюз был оценен в 136 млрд евро. Несмотря на это, в октябре ЕС сообщил, что удалось заморозить 17,4 млрд евро. А по состоянию на начало марта эта сумма составила 20,9 млрд. евро.


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По данным ЕС, такие страны, как Бельгия и Люксембург, заморозили миллиарды российских денег. Но близкая к России Греция указала, что заблокировала всего 212 тыс. евро. У Мальты подобный показатель – 222 тыс. евро.

В прошлом году ЕС создала рабочую группу, работающую над поиском и блокированием российских денег в Евросоюзе, а также способствует улучшению координации действий между странами.

"Эта группа играет важную роль в изучении того, как уголовное и налоговое законодательство может быть использовано для реконструкции Украины", — сообщает Bloomberg.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны США не хочет передать материалы о военных преступлениях России в международные суды.

Также "Комментарии" писали о генеральном секретаре НАТО, который назвал общую сумму помощи Украине от союзников.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-09/eu-stalls-in-search-for-sanctioned-russian-billionaires-assets?srnd=premium-europe
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