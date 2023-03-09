ЕС охотится за российскими деньгами: сколько удалось заморозить

Евросоюз пытается найти и заморозить деньги находящихся под санкциями ЕС российских миллиардеров. Европейский Союз смог заморозить 20,9 млрд евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

ЕС ищет русские деньги. Фото открытых источников

Первые санкции против Российской Федерации и ее граждан, причастные к войне, но держащие свои активы в европейских учреждениях, были введены в начале полномасштабного вторжения. Пока последний 10 пакет еще увеличил количество таких граждан России. Согласно статистике, в 2018 году объем инвестиций России в Евросоюз был оценен в 136 млрд евро. Несмотря на это, в октябре ЕС сообщил, что удалось заморозить 17,4 млрд евро. А по состоянию на начало марта эта сумма составила 20,9 млрд. евро.

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По данным ЕС, такие страны, как Бельгия и Люксембург, заморозили миллиарды российских денег. Но близкая к России Греция указала, что заблокировала всего 212 тыс. евро. У Мальты подобный показатель – 222 тыс. евро.

В прошлом году ЕС создала рабочую группу, работающую над поиском и блокированием российских денег в Евросоюзе, а также способствует улучшению координации действий между странами.

"Эта группа играет важную роль в изучении того, как уголовное и налоговое законодательство может быть использовано для реконструкции Украины", — сообщает Bloomberg .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны США не хочет передать материалы о военных преступлениях России в международные суды.

Также "Комментарии" писали о генеральном секретаре НАТО, который назвал общую сумму помощи Украине от союзников.