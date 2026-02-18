logo

Главная Новости Мир ЕС ЕС оказывает давление на Украину через Венгрию и Словакию: детали
НОВОСТИ

ЕС оказывает давление на Украину через Венгрию и Словакию: детали

Еврокомиссия просит Украину предоставить график ремонта нефтепровода "Дружба" после российского удара. Венгрия и Словакия требуют возобновления транзита.

18 февраля 2026, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Европейская комиссия обратилась к Украине с требованием предоставить четкий график ремонта нефтепровода "Дружба", транспортирующего российскую нефть в Венгрию и Словакию. Повреждение произошло в начале года в результате российского удара по участку трубопровода во Львовской области, что привело к остановке поставок с 27 января.

ЕС оказывает давление на Украину через Венгрию и Словакию: детали

ЕС давит на Украину из-за ремонта нефтепровода "Дружба". Фото из открытых источников

После остановки поставок российской нефти из-за удара РФ по нефтепроводу "Дружба" премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в затягивании возобновления транзита. По его словам, Киев якобы прибегает к "шантажу", чтобы изменить позицию Венгрии относительно членства Украины в Евросоюзе. Подобную позицию озвучил и глава МИД Венгрии Петер Сийярто, допустив политические мотивы задержки.

На этом фоне Будапешт и Братислава обратились к Хорватии с просьбой предоставить альтернативные поставки российской нефти. Однако Загреб отказал. Министр экономики Хорватии Анте Шушняр подчеркнул, что закупка российской нефти фактически финансирует войну против Украины и не имеет технических оправданий для стран ЕС.

В то же время в Брюсселе заявили, что не видят немедленной угрозы энергетической безопасности Венгрии и Словакии, ведь обе страны имеют резервы примерно на 90 дней. Однако в ЕС требуют от Украины графика ремонта трубопровода "Дружба".

"ЕС находится в контакте с Украиной относительно сроков ремонта трубопровода, как быстро он сможет снова заработать", — сказала спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Напомним, что, несмотря на санкции ЕС, Венгрия и Словакия пользуются временными исключениями, которые позволяют импорт российской нефти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига посоветовал Венгрии "открыть глаза" и показал два важных фото.

Также "Комментарии" писали, что Будапешт хочет помочь Москве с нефтью. На какую хитрость решил пойти Орбан.



Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-negotiators-leave-for-geneva-as-kim-jong-un-honours-north-korean-martyrs-who-died-for-russia-12541713?postid=11086205#liveblog-body
