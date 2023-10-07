ЕС отреагировал на атаку ХАМАС против Израиля

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Кравцев Сергей
Руководство Евросоюза решительно осуждает ракетную атаку боевиков ХАМАС по Израилю. Брюссель призывает к немедленному прекращению насилия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Twitter (X) сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников
Об однозначном осуждении нападения заявил также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
ЕС выражает свою солидарность с Израилем в эти трудные моменты", – заявил он.
Отметим, утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале операции под названием "Наводнение Аль-Акса" против Израиля. На территорию страны проникли боевики, идут бои, есть погибшие. Израильские власти созывают резервистов. О чем говорит происходящее – и к чему может привести? Почему атака началась именно сейчас? Может ли это как-то отразиться на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – это не спецоперация, а война: премьер Израиля Нетаньяху сделал новое заявление после атаки ХАМАСа.
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