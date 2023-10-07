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ЕС отреагировал на атаку ХАМАС против Израиля

ЕС назвал атаку ХАМАС против Израиля "терроризмом в самой отвратительной форме"

сегодня, 14:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Руководство Евросоюза решительно осуждает ракетную атаку боевиков ХАМАС по Израилю. Брюссель призывает к немедленному прекращению насилия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Twitter (X) сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС отреагировал на атаку ХАМАС против Израиля

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в его самой отвратительной форме. Израиль имеет право защищаться от таких отвратительных нападений" – говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен.


"Решительно осуждаем неизбирательные атаки, направленные против Израиля и его народа сегодня утром, повлекшие террор и насилие против невинных граждан.  Мои мысли со всеми жертвами. ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент" – написал в свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель.

Об однозначном осуждении нападения заявил также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы с болью следим за новостями, поступающими из Израиля. Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС.  Это ужасное насилие должно немедленно прекратиться. Терроризм и насилие ничего не решают.

ЕС выражает свою солидарность с Израилем в эти трудные моменты", – заявил он.

Отметим, утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале операции под названием "Наводнение Аль-Акса" против Израиля. На территорию страны проникли боевики, идут бои, есть погибшие. Израильские власти созывают резервистов. О чем говорит происходящее – и к чему может привести? Почему атака началась именно сейчас? Может ли это как-то отразиться на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – это не спецоперация, а война: премьер Израиля Нетаньяху сделал новое заявление после атаки ХАМАСа.




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