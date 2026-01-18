logo

ЕС озвучил первый ответный шаг на ультиматум Трампа относительно Гренландии
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС озвучил первый ответный шаг на ультиматум Трампа относительно Гренландии

Европарламент готовится приостановить ратификацию торгового соглашения с США в ответ на угрозы Дональда Трампа в отношении Гренландии.

18 января 2026, 13:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Европейский Союз планирует перейти от дипломатических заявлений к конкретным действиям в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран, поддержавших Данию относительно Гренландии. В Европарламенте готовятся приостановить ратификацию торгового соглашения между ЕС и США, что может стать первым реальным шагом в торговом противостоянии.

ЕС озвучил первый ответный шаг на ультиматум Трампа относительно Гренландии

Манфред Вебер. Фото из открытых источников

Президент Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что при нынешних условиях одобрение договоренностей с США невозможно. По его словам, соглашение о снижении тарифов на американские товары следует "поставить на паузу", пока Вашингтон не откажется от политики давления.

"ЕНП поддерживает торговое соглашение между ЕС и США, но учитывая угрозы Дональда Трампа по Гренландии, одобрение на этом этапе невозможно", – заявил Вебер.

Речь идет о торговом соглашении, заключенном летом 2025 года президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и Дональдом Трампом. Документ уже частично имплементирован, однако для полноценного вступления в силу требует одобрения Европарламента. Если к критикам договоренностей по левым фракциям присоединятся депутаты от ЕНП, голосов может хватить для блокирования процесса.

Соглашение предусматривало 15-процентные пошлины США на большинство товаров из ЕС в обмен на отмену европейских тарифов на американскую промышленную и часть аграрной продукции. Критики называют ее односторонней и выгодной прежде всего США.

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал не только заморозить имплементацию соглашения, но и рассмотреть применение инструмента противодействия принуждению в сторону США.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-17/eu-set-to-halt-us-trade-deal-over-trump-s-latest-tariff-threat
