ЕС озвучил первый ответный шаг на ультиматум Трампа относительно Гренландии

Европейский Союз планирует перейти от дипломатических заявлений к конкретным действиям в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран, поддержавших Данию относительно Гренландии. В Европарламенте готовятся приостановить ратификацию торгового соглашения между ЕС и США, что может стать первым реальным шагом в торговом противостоянии.

Манфред Вебер. Фото из открытых источников

Президент Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что при нынешних условиях одобрение договоренностей с США невозможно. По его словам, соглашение о снижении тарифов на американские товары следует "поставить на паузу", пока Вашингтон не откажется от политики давления.

"ЕНП поддерживает торговое соглашение между ЕС и США, но учитывая угрозы Дональда Трампа по Гренландии, одобрение на этом этапе невозможно", – заявил Вебер.

Речь идет о торговом соглашении, заключенном летом 2025 года президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и Дональдом Трампом. Документ уже частично имплементирован, однако для полноценного вступления в силу требует одобрения Европарламента. Если к критикам договоренностей по левым фракциям присоединятся депутаты от ЕНП, голосов может хватить для блокирования процесса.

Соглашение предусматривало 15-процентные пошлины США на большинство товаров из ЕС в обмен на отмену европейских тарифов на американскую промышленную и часть аграрной продукции. Критики называют ее односторонней и выгодной прежде всего США.

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал не только заморозить имплементацию соглашения, но и рассмотреть применение инструмента противодействия принуждению в сторону США.

