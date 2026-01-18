logo_ukra

Головна Новини Світ Великобританія У Британії відповіли "справедливою" контрпропозицією на ультиматум Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

У Британії відповіли "справедливою" контрпропозицією на ультиматум Трампа

Пірс Морган з іронією відреагував на погрози Дональда Трампа запровадити мита проти Європи через Гренландію.

18 січня 2026, 12:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження жорстких торговельних обмежень проти європейських союзників спричинили хвилю критики та саркастичних коментарів у Європі. Однією з найгучніших реакцій стала іронічна "контрпропозиція" з Великої Британії, озвучена відомим журналістом і телеведучим Пірсом Морганом.

У Британії відповіли "справедливою" контрпропозицією на ультиматум Трампа

Пірс Морган. Фото: PA

Дональд Трамп заявив, що з 1 лютого 2026 року Вашингтон запровадить 10-відсоткові мита на товари з Данії та ще семи європейських країн, зокрема проти Великої Британії. Причиною такого кроку стала підтримка Данії у питанні Гренландії та відмова вести переговори щодо можливого "придбання" острова США.

Коментуючи ці заяви Трампа, Пірс Морган запропонував іронічну пропозицію для США з поверненням Штатів під контроль Лондона.

"Британія повинна викупити Америку. Зрештою, колись вона була нашою, і це посилило б нашу північноатлантичну безпеку. Якщо ви не продасте нам її, президенте Трампе, ми запровадимо тарифи на США та будь-яку країну, яка підтримує вас у вашому опорі цій дуже вигідній угоді. Справедливо?", — пише Морган в соцмережі X.

Нагадаємо, що Трамп пояснює свої претензії на Гренландію нібито необхідністю глобальної безпеки. Американський президент наполягає, що США десятиліттями "субсидували" Європу, не вимагаючи торговельних поступок, і наголошує на стратегічному значенні Гренландії, яка, за його словами, цікавить Росію та Китай.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що прем’єр Британії відреагував на ультиматум Трампа щодо ЄС через Гренландію.

Також "Коментарі" писали, що президент Франції Макрон жорстко відповів на погрози Трампа.



Джерело: https://x.com/piersmorgan/status/2012632397884322292
