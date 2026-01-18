У Британії відповіли "справедливою" контрпропозицією на ультиматум Трампа

Заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження жорстких торговельних обмежень проти європейських союзників спричинили хвилю критики та саркастичних коментарів у Європі. Однією з найгучніших реакцій стала іронічна "контрпропозиція" з Великої Британії, озвучена відомим журналістом і телеведучим Пірсом Морганом.

Пірс Морган. Фото: PA

Дональд Трамп заявив, що з 1 лютого 2026 року Вашингтон запровадить 10-відсоткові мита на товари з Данії та ще семи європейських країн, зокрема проти Великої Британії. Причиною такого кроку стала підтримка Данії у питанні Гренландії та відмова вести переговори щодо можливого "придбання" острова США.

Коментуючи ці заяви Трампа, Пірс Морган запропонував іронічну пропозицію для США з поверненням Штатів під контроль Лондона.

"Британія повинна викупити Америку. Зрештою, колись вона була нашою, і це посилило б нашу північноатлантичну безпеку. Якщо ви не продасте нам її, президенте Трампе, ми запровадимо тарифи на США та будь-яку країну, яка підтримує вас у вашому опорі цій дуже вигідній угоді. Справедливо?", — пише Морган в соцмережі X.

Нагадаємо, що Трамп пояснює свої претензії на Гренландію нібито необхідністю глобальної безпеки. Американський президент наполягає, що США десятиліттями "субсидували" Європу, не вимагаючи торговельних поступок, і наголошує на стратегічному значенні Гренландії, яка, за його словами, цікавить Росію та Китай.

