У Британії відповіли "справедливою" контрпропозицією на ультиматум Трампа

Slava Kot
Заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження жорстких торговельних обмежень проти європейських союзників спричинили хвилю критики та саркастичних коментарів у Європі. Однією з найгучніших реакцій стала іронічна "контрпропозиція" з Великої Британії, озвучена відомим журналістом і телеведучим Пірсом Морганом.
Пірс Морган. Фото: PA
Дональд Трамп заявив, що з 1 лютого 2026 року Вашингтон запровадить 10-відсоткові мита на товари з Данії та ще семи європейських країн, зокрема проти Великої Британії. Причиною такого кроку стала підтримка Данії у питанні Гренландії та відмова вести переговори щодо можливого "придбання" острова США.
Коментуючи ці заяви Трампа, Пірс Морган запропонував іронічну пропозицію для США з поверненням Штатів під контроль Лондона.
Нагадаємо, що Трамп пояснює свої претензії на Гренландію нібито необхідністю глобальної безпеки. Американський президент наполягає, що США десятиліттями "субсидували" Європу, не вимагаючи торговельних поступок, і наголошує на стратегічному значенні Гренландії, яка, за його словами, цікавить Росію та Китай.
