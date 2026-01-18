ЄС озвучив перший крок-відповідь на ультиматум Трампа щодо Гренландії

Європейський Союз планує перейти від дипломатичних заяв до конкретних дій у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа запровадити мита проти країн, які підтримали Данію у питанні Гренландії. У Європарламенті готуються призупинити ратифікацію торгівельної угоди між ЄС і США, що може стати першим реальним кроком у торгівельному протистоянні.

Манфред Вебер. Фото з відкритих джерел

Президент Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що за нинішніх умов схвалення домовленостей зі США є неможливим. За його словами, угоду про зниження тарифів на американські товари слід "поставити на паузу", доки Вашингтон не відмовиться від політики тиску.

"ЄНП підтримує торговельну угоду між ЄС та США, але враховуючи погрози Дональда Трампа щодо Гренландії, схвалення на цьому етапі неможливе", – заявив Вебер.

Йдеться про торгівельну угоду, укладену влітку 2025 року президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та Дональдом Трампом. Документ уже частково імплементований, однак для повноцінного набуття чинності потребує схвалення Європарламенту. Якщо до критиків домовленостей із лівих фракцій приєднаються депутати від ЄНП, голосів може вистачити для блокування процесу.

Угода передбачала 15-відсоткові мита США на більшість товарів з ЄС в обмін на скасування європейських тарифів на американську промислову та частину аграрної продукції. Критики називають її односторонньою та такою, що вигідна насамперед США.

Голова комітету Європарламенту з міжнародної торгівлі Бернд Ланге закликав не лише заморозити імплементацію угоди, а й розглянути застосування інструменту протидії примусу у бік США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Британії відповіли "справедливою" контрпропозицією на ультиматум Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Макрон жорстко відреагував на ультиматум Трампа.