ЕС пригрозил Китаю ухудшением отношений и назвал ультимативное условие

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Кравцев Сергей
Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом, если руководство КНР не изменит свою политику и не надавит на Кремль в вопросе прекращения войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Боррель сделал в Стокгольме на брифинге после неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.
ЕС и Китай. Фото: из открытых источников
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Он добавил, что ЕС хотел бы донести китайским коллегам главную мысль, которая состоит в том, что война, которая сейчас идет в Украине – это очень опасный прецедент и угроза существования для всего человечества. Нельзя от этой угрозы быть в стороне или получать какие-то выгоды. Именно поэтому ЕС ожидает, что Китай будет использовать свою роль и свои обязательства. Если же этого не произойдет – отношения ЕС и КНР будут полностью пересмотрены.
Отметим, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения решения "украинского кризиса" (как в КНР называют войну РФ против Украины). Какие ожидания от этой поездки? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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