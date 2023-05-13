ЕС пригрозил Китаю ухудшением отношений и назвал ультимативное условие

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом, если руководство КНР не изменит свою политику и не надавит на Кремль в вопросе прекращения войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Боррель сделал в Стокгольме на брифинге после неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

ЕС и Китай. Фото: из открытых источников

"Отношения Европейского Союза и Китая не будут развиваться нормально, если Китай не заставит Россию уйти из Украины. Мы призываем Китай как постоянного члена Совета Безопасности ООН повлиять на Россию, чтобы прекратить эту войну и играть конструктивную роль для получения справедливого мира для Украины", — заявил Боррель.

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Он добавил, что ЕС хотел бы донести китайским коллегам главную мысль, которая состоит в том, что война, которая сейчас идет в Украине – это очень опасный прецедент и угроза существования для всего человечества. Нельзя от этой угрозы быть в стороне или получать какие-то выгоды. Именно поэтому ЕС ожидает, что Китай будет использовать свою роль и свои обязательства. Если же этого не произойдет – отношения ЕС и КНР будут полностью пересмотрены.

Отметим, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения решения "украинского кризиса" (как в КНР называют войну РФ против Украины). Какие ожидания от этой поездки? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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