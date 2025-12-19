ЕС принял решение о предоставлении помощи Украине: сколько денег получит Украина

Участники саммита ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети X сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их", — написал Кошта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что это будет беспроцентный заем.

Фридрих Мерц уточнил, что средства пойдут также на военные нужды Киева.

"Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине убытки", — отметил политик в соцсети Х.

По словам Мерца, Украина должна будет вернуть кредит только после того, как РФ выплатит репарации.

Стоит отметить, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о намерении провести интенсивные дискуссии по финансированию Украины на следующие два года. По ее словам, планируется выделить Киеву 90 млрд евро, что покроет около двух третей необходимых 137 млрд евро, оцененных Евросоюзом и МВФ. Об этом фон дер Ляйен сообщила перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе.

"Наша главная цель на этом Европейском Совете – обеспечить мир для Украины. Для этого стране необходимо надежное финансирование на 2026 и 2027 годы", – подчеркнула она.

