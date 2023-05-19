ЕС призывает Китай надавить Россию, чтобы остановить войну в Украине

Президент Европейского Совета Шарль Мишель призывает Китай надавить на российскую Федерацию, чтобы и наконец остановила военную агрессию в отношении Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Президент Евросовета Шарль Мишель. Фото из открытых источников

Шарль Мишель выступил перед самим том G7, который проходит с 19 по 21 мая в Японии. Европейский политик настаивает на большей активности Китая в прекращении войны между Украиной и Россией.

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"Китай несет особую ответственность в мире. Он должен играть по международным правилам. И мы призываем Китай давить на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию", – сказал президент Европейского Совета.

Несмотря на это, Шарль Мишель высказал также критические комментарии в сторону Китая относительно ситуации с защитой прав человека.

"Мы будем продолжать выражать нашу обеспокоенность по правам человека, будь то в Гонконге, Синьцзяне или Тибете. Мы не будем терпеть вмешательства в наши страны, которое подорвет наши демократические общества", — сказал Шарль Мишель.

Президент Евросовета указал, что ЕС будет работать над тем, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая и создать равные условия для компаний и работников внутри Европейского Союза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай обратился в иностранные посольства своей столицы и призывает забрать символику в поддержку Украины.

Также "Комментарии" писали о Кремле, ответившем на заявления Макрона о зависимости России от Китая. Президент Франции указал, что Российская Федерация вошла в форму подчинения Китаю после начала полномасштабного вторжения в Украину.