ЄС запалює червоне світло перед росіянами: кому ускладнять в'їзд у блок

Російським дипломатам буде складніше пересуватися в межах Європейського Союзу – уряди країн блоку запроваджують обмеження, які пояснюють ризиками шпигунства. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Financial Times".

ЗМІ зазначає, що розвідувальні служби встановили, що дипломати, які діють під прикриттям, можуть бути причетні до низки беззаконь. Йдеться про підпали, кібератаки та саботаж інфраструктури в країнах НАТО.

Запропоновані правила зобов'яжуть російських дипломатів, які працюють у столицях ЄС, інформувати інші уряди про свої плани поїздок перед тим, як перетинати кордон країни перебування.

Наголошується, що ініціатива обмежень для російських дипломатів у ЄС виходила від Чехії. Її включили до нового пакету антиросійських санкцій, який у такій редакції готові схвалити не всі члени блоку.

Для ухвалення потрібна одностайність у ЄС і Угорщина також підтримала це рішення, хоча спочатку була проти.

Проте юридичне затвердження обмежень може затриматися через вимогу Австрії послабити санкції щодо активів російського олігарха Олега Дерипаскі.

Його активами хочуть компенсувати банку Raiffeisen збитки, які він мав виплатити у Росії.

