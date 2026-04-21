Еще один удар для Орбана: первый подобный приговор в истории

Суд Европейского Союза 21 апреля постановил, что Венгрия нарушила законодательство ЕС, утвердив нормы, ограничивающие доступ несовершеннолетних к контенту, связанному с ЛГБТК+ тематикой. Решение стало серьезным политическим ударом по наследию премьер-министра Виктора Орбана, покидающего должность после многолетнего правления.

Речь идет о венгерском законе 2021 года, запрещающем или существенно ограничивавшем "пропаганду" гомосексуальности и изменениях пола в материалах для детей и подростков. В Брюсселе этот документ изначально считали дискриминационным и противоречащим базовым ценностям Евросоюза.

В решении суда отмечено, что действия Будапешта нарушают ряд норм права ЕС и составляют серьезное вмешательство в основополагающие права человека. Таким образом, суд поддержал иск Европейской комиссии, которая еще несколько лет назад начала процедуру против Венгрии. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее называла венгерский закон "позором" и обещала использовать все доступные механизмы для защиты прав граждан ЕС.

Тема традиционных ценностей и культурной политики была одной из ключевых в риторике Орбана. Конкретно на ней строилась значимая часть его внутренней политической поддержки.

Однако теперь после поражения его лагеря на выборах решение Суда ЕС усиливает давление на Будапешт накануне прихода нового правительства Петера Мадяра. Кроме того, сам Мадяр уже заявил, что Венгрия должна стать страной, где никто не дискриминируется за личную жизнь.

"Мы четко дали понять, что, по мнению "Тисы" и многих миллионов венгров, которые ее поддерживают, каждый может жить с теми, кого любит, при условии, что они не нарушают закон и не наносят вред другим. Венгрия хочет быть страной, где никого не стигматизируют за то, что он думает больше от кого-то, думает иначе, любит большинства", — сказал Мадяр.

Если же Будапешт не выполнит решение суда, то Еврокомиссия может инициировать финансовые санкции против Венгрии.

