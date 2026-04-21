Ще один удар для Орбана: перший подібний вирок в історії

Суд Європейського Союзу 21 квітня постановив, що Угорщина порушила законодавство ЄС, ухваливши норми, які обмежують доступ неповнолітніх до контенту, пов’язаного з ЛГБТК+ тематикою. Рішення стало серйозним політичним ударом по спадщині прем’єр-міністра Віктора Орбана, який залишає посаду після багаторічного правління.

Віктор Орбан. Фото: Associated Press

Йдеться про угорський закон 2021 року, що забороняв або суттєво обмежував "пропаганду" гомосексуальності та зміни статі в матеріалах для дітей і підлітків. У Брюсселі цей документ від початку вважали дискримінаційним і таким, що суперечить базовим цінностям Євросоюзу.

У рішенні суду зазначено, що дії Будапешта порушують низку норм права ЄС та становлять серйозне втручання в основоположні права людини. Таким чином суд підтримав позов Європейської комісії, яка ще кілька років тому розпочала процедуру проти Угорщини. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше називала угорський закон "ганьбою" та обіцяла використати всі доступні механізми для захисту прав громадян ЄС.

Тема традиційних цінностей і жорсткої культурної політики була однією з ключових у риториці Орбана. Саме на ній будувалася значна частина його внутрішньої політичної підтримки.

Однак тепер, після поразки його табору на виборах, рішення Суду ЄС посилює тиск на Будапешт напередодні приходу нового уряду Петера Мадяра. Крім того, сам Мадяр уже заявив, що Угорщина має стати країною, де нікого не дискримінують за особисте життя.

"Ми чітко дали зрозуміти, що, на думку "Тиси" та багатьох мільйонів угорців, які її підтримують, кожен може жити з тими, кого любить, за умови, що вони не порушують закон і не завдають шкоди іншим. Угорщина хоче бути країною, де нікого не стигматизують за те, що він думає інакше, любить когось, хто відрізняється від більшості, або вірить у щось відмінне від більшості", — сказав Мадяр.

Якщо ж Будапешт не виконає рішення суду, Єврокомісія може ініціювати фінансові санкції проти Угорщини.

