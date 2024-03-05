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Еще одна страна высказалась за отправку в Украину иностранных войск

Чехия призвала Запад продолжить обсуждение отправки в Украину своих армий

сегодня, 21:38
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Чехии Петр Павел призвал европейских лидеров продолжить дискуссии о возможности направления в Украину своих войск.

Еще одна страна высказалась за отправку в Украину иностранных войск

Президент Чехии поддержал предложение Макрона. Фото из открытых источников

"Мы должны искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не ограничивать себя там, где мы не должны этого делать. Мы сами решаем, какую форму помощи мы выберем", — заявил Петр Павел.

При этом чешский президент дал понять, что речь может идти об отправке в Украину тренировочных миссий, а не подразделений для участия в боях.

"Только от нас зависит, какую форму ассистирования мы выберем, если останемся в рамках лимита небоевого участия", — подчеркнул глава Чехии.

Как известно, недавно Эммануэль Макрон допустил отправку в Украину западных войск, однако большинство европейских лидеров подвергли критике его заявления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чехия законтрактовала для ВСУ первую партию снарядов, которые уже через несколько недель могут доставить в Украину, сообщил гендиректор по вопросам оборонной политики Ян Иреш. Он не раскрыл информацию о том, какие европейские страны являются участниками соответствующей инициативы Чехии. Ян Иреш также не рассказал, в какой стране будут закуплены боеприпасы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что без американской помощи Россия получит стратегическое преимущество над Украиной, что может закончиться трагедией, заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами США Марк Милли. Он призвал членов Республиканской партии разблокировать помощь Украине. В противном случае, по его словам, мировой порядок, основанный на принципах демократии, может получить "смертельный удар".



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Источник: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/macron-se-v-praze-vyslovil-pro-podporu-ukrajiny-jednal-o-jaderne-energetice/2486805
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