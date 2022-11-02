Власти Эстонии внесли поправки в закон об оружии. Согласно новым правилам граждане страны, не входящие в НАТО или Евросоюз, не могут иметь оружие. На возвращение оружия эстонским службам выделен один год.

Эстония запрещает владение оружием для россиян. Фото из открытых источников

Такое решение эстонское правительство приняло за безопасность своих граждан и гостей страны.

"Сегодня мы не можем рисковать тем, что люди, являющиеся гражданами какой-то враждебной чужой страны, имеют здесь оружие", — заявил министр внутренних дел Лаури Ляанемец.

Кроме того, далее Лаури Ляанемец прямо сказал, что граждане России или Беларуси могут взять в руки оружие и так защищать интересы страны, из которой они родом.

Министр внутренних дел Эстонии отметил, что если владелец оружия не передаст его специальным службам в установленный срок, то полиция сама заберет его и компенсирует расходы по цене рынка.

Службы Эстонии сообщают, что такое постановление касается 1325 человек, имеющих на своих руках 3080 единиц оружия.

Изменения закона касаются не только оружия. Теперь эстонские компании, торгующие оружием, не могут иметь в своем управлении или становиться акционерами лица, не принадлежащие к НАТО или ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эстония, Латвия и Литва запретили выдачу виз гражданам Российской Федерации. Таким образом, власти стран Балтии пытаются обезопасить себя от постоянного приезда россиян.

Также "Комментарии" писали о том, что, несмотря на санкции, в научной сфере с Россией продолжают сотрудничать. В конце октября из российского порта была отправлена лодка с магнитом весом 200 тонн для научной ядерной программы во Франции.

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