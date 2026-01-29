logo_ukra

Це не у ваших інтересах: в ЄС зробили жорстку заяву щодо членства України у блоці
Це не у ваших інтересах: в ЄС зробили жорстку заяву щодо членства України у блоці

Глава МЗС Люксембургу з натяком висловився про членство України в ЄС

29 січня 2026, 13:55
Автор:
Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель висловився щодо вступу України до Євросоюзу у 2027 році, закликавши не ставити ультиматумів. Як інформує портал "Коментарі", про це міністр заявив у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС.

Це не у ваших інтересах: в ЄС зробили жорстку заяву щодо членства України у блоці

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель. Фото: з відкритих джерел

Коментуючи слова президента Володимира Зеленського про сподівання України на вступ до ЄС вже у 2027 році та підтримку європейських партнерів, Беттель наголосив, що Києву потрібно поводитися більш стриманіше.

"Я чув, що президент Зеленський сказав, що вони мають стати членами наступного року. Вибачте, я також кілька разів казав йому: не ставте ультиматумів. Це не у ваших інтересах. Є правила, які ми повинні виконувати", — заявив дипломат.

Глава МЗС Люксембургу. додав, що правила щодо вступу до ЄС є єдиними для всіх країн, і винятків у цьому питанні бути не може.

"Є правила, які ми повинні виконувати", — акцент акцентував Беттель.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Європейському Союзі дедалі активніше обговорюють можливість вступу України до ЄС уже у 2027 році. Багато держав-членів підтримують таку перспективу, а в Брюсселі триває робота над прискоренням євроінтеграційних процесів. Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.

Також видання "Коментарі" повідомляло – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року виключений.  За його словами, перед вступом Україні потрібно виконати Копенгагенські критерії. А це зазвичай займає щонайменше кілька років. Тому прискорене прийняття до ЄС Мерц вважає нереалістичним. Про це пише Clash Report.




Джерело: https://www.youtube.com/live/TlsvYQHHue0?si=42J69sPqtXco-Eph
