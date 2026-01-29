Це не у ваших інтересах: в ЄС зробили жорстку заяву щодо членства України у блоці

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель висловився щодо вступу України до Євросоюзу у 2027 році, закликавши не ставити ультиматумів. Як інформує портал "Коментарі", про це міністр заявив у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель. Фото: з відкритих джерел

Коментуючи слова президента Володимира Зеленського про сподівання України на вступ до ЄС вже у 2027 році та підтримку європейських партнерів, Беттель наголосив, що Києву потрібно поводитися більш стриманіше.

"Я чув, що президент Зеленський сказав, що вони мають стати членами наступного року. Вибачте, я також кілька разів казав йому: не ставте ультиматумів. Це не у ваших інтересах. Є правила, які ми повинні виконувати", — заявив дипломат.

Глава МЗС Люксембургу. додав, що правила щодо вступу до ЄС є єдиними для всіх країн, і винятків у цьому питанні бути не може.

"Є правила, які ми повинні виконувати", — акцент акцентував Беттель.

