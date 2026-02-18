Это недопустимо: Орбан снова пожаловался на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба", в чем он обвинил Украину, стране придется использовать стратегические резервы. Соответствующее заявление Орбан сделал в соцсетях.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан сказал, что венгерское правительство обсудит на заседании сложную ситуацию с обеспечением нефтью и возлагает вину на Украину.

"Украина шантажирует Венгрию, она перекрыла нефтепровод "Дружба". Нам придется использовать стратегические резервы. Это первый вопрос в повестке дня сегодняшнего заседания правительства", – отметил венгерский лидер.

Читайте на портале "Комментарии" — Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Украина якобы вмешивается в венгерские выборы и финансирует его соперников.

Заявление Виктора Орбана появилось в ходе его пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио.

Руководитель венгерского правительства отметил, что украинцам не безразлично, какими будут результаты выборов, "поэтому они решили принять участие в кампании".

Также издание "Комментарии" сообщало – Еврокомиссия в последние недели заметно сократила публичную критику премьера Венгрии Виктор Орбан и даже рассматривает возможность выделения его правительству новых средств накануне парламентских выборов. Как сообщает Financial Times, в Брюсселе опасаются, что жесткие заявления могут стать аргументом в антибрюссельской кампании Будапешта.

По данным источников издания, европейские чиновники сознательно смягчают формулировки, в частности по вопросам верховенства права. В институтах ЕС признают: любое резкое слово будет использовано венгерскими властями в качестве доказательства внешнего давления.