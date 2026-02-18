logo_ukra

Це неприпустимо: Орбан знову поскаржився на Україну
Це неприпустимо: Орбан знову поскаржився на Україну

Віктор Орбан поскаржився на шантаж України "Дружбою", через що доведеться відкрити резерви

18 лютого 2026, 15:03
Автор:


Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба", у чому він звинуватив Україну, країні доведеться використовувати стратегічні резерви. Відповідну заяву Орбан зробив у соцмережах.

Це неприпустимо: Орбан знову поскаржився на Україну

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Віктор Орбан сказав, що угорський уряд обговорить на засіданні складну ситуацію з забезпеченням нафтою, та покладає провину на Україну.

"Україна шантажує Угорщину, вона перекрила нафтопровід "Дружба". Нам доведеться використовувати стратегічні резерви. Це перше питання у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду", – зазначив угорський лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Віктор Орбан вчергове заявив, що Україна нібито втручається в угорські вибори та фінансує його суперників.

Заява Віктора Орбана з’явилася у ході його прес-конференції з держсекретарем США Марко Рубіо. 

Керівник угорського уряду зазначив, що українцям не байдуже, якими будуть результати виборів, "тому вони вирішили взяти участь у кампанії".

Також видання "Коментарі" повідомляло — Єврокомісія останніми тижнями помітно скоротила публічну критику прем'єра Угорщини Віктор Орбан і навіть розглядає можливість виділення його уряду нових коштів напередодні парламентських виборів. Як повідомляє Financial Times, у Брюсселі побоюються, що жорсткі заяви можуть стати аргументом в антибрюссельській кампанії Будапешта.

За даними джерел видання, європейські чиновники свідомо пом'якшують формулювання, зокрема, з питань верховенства права. В інститутах ЄС визнають: будь-яке різке слово буде використане угорською владою як доказ зовнішнього тиску.



