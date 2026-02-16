Орбан зібрався перемогти Україну: що заявив Рубіо

Одіозний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове заявив, що Україна нібито втручається в угорські вибори та фінансує його суперників.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Заява Віктора Орбана з’явилася у ході його прес-конференції з держсекретарем США Марко Рубіо.

Керівник угорського уряду зазначив, що українцям не байдуже, якими будуть результати виборів, "тому вони вирішили взяти участь у кампанії".

"Ми стоїмо на ґрунті здорового глузду, тому це не повинно нас дивувати. Активними учасниками цих виборів будуть президент України та Україна, і ми маємо перемогти також і їх", — заявив Віктор Орбан.

Політик також зауважив, що українці "беруть участь у кампанії з усією силою і зброєю". Крім того, за словами Орбана, Україна нібито фінансує його супротивників — він також додав, що "знає, як це відбувається".

