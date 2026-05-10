Это преемник Виктора Орбана: парламент избрал нового премьер-министра Венгрии

9 мая в Венгрии произошло одно из самых масштабных политических изменений за последние десятилетия. Парламент страны избрал нового премьер-министра лидера партии "Тиса" Петера Мадяра, фактически ставшего преемником многолетнего руководителя правительства Виктора Орбана.

Петер Мадяр сменил Виктора Орбана. Фото из открытых источников

По итогам голосования Мадяр получил 140 голосов "за" и 54 "против". Такой результат был встречен аплодисментами в зале парламента и перед зданием, где собрались тысячи сторонников нового правительства. Первое заседание нового созыва транслировались на больших экранах в центре Будапешта.

После победы на выборах 12 апреля партия "Тиса" получила 141 мандат из 199, обеспечив себе конституционное большинство. Это позволило партии быстро сформировать новое правительство. Мадяр уже заявил, что его кабинет будет состоять из 16 министров, а одной из ключевых реформ станет ограничение пребывания премьер-министра в должности двумя сроками.

Партия "Фидес", возглавляемая Орбаном, получила 52 места, еще шесть получила ультраправая "Ми Хазанк". Сам Орбан, руководивший правительством с 2010 года, а также ранее в 1998-2002 годах, признал поражение и покинул парламент.

Выборы 2026 года стали историческими не только из-за смены власти, но и из-за рекордной явки избирателей. Политический оползень завершил более 16 лет непрерывного правления Орбана, определявшего курс Венгрии в ЕС, экономической и миграционной политике.

