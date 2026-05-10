logo_ukra

BTC/USD

80862

ETH/USD

2325.16

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Це наступник Віктора Орбана: парламент обрав нового прем'єр-міністра Угорщини
commentss НОВИНИ Всі новини

Це наступник Віктора Орбана: парламент обрав нового прем'єр-міністра Угорщини

Парламент Угорщини обрав Петера Мадяра новим прем’єр-міністром після поразки Віктора Орбана.

10 травня 2026, 10:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

9 травня я Угорщині відбулася одна з наймасштабніших політичних змін за останні десятиліття. Парламент країни обрав нового прем’єр-міністра лідера партії "Тиса" Петера Мадяра, який фактично став наступником багаторічного керівника уряду Віктора Орбана.

Це наступник Віктора Орбана: парламент обрав нового прем'єр-міністра Угорщини

Петер Мадяр змінив Віктора Орбана. Фото з відкритих джерел

За підсумками голосування Мадяр отримав 140 голосів "за" та 54 "проти". Такий результат був зустрінутий оплесками у залі парламенту та перед будівлею, де зібралися тисячі прихильників нового уряду. Перше засідання нового скликання транслювали на великих екранах у центрі Будапешта.

Після перемоги на виборах 12 квітня партія "Тиса" отримала 141 мандат із 199, забезпечивши собі конституційну більшість. Це дозволило партії швидко сформувати новий уряд. Мадяр уже заявив, що його кабінет складатиметься з 16 міністрів, а однією з ключових реформ стане обмеження перебування прем’єр-міністра на посаді двома термінами.

Партія "Фідес", яку очолював Орбан, отримала 52 місця, ще шість дістала ультраправа "Мі Хазанк". Сам Орбан, який керував урядом з 2010 року, а також раніше у 1998–2002 роках, визнав поразку та залишив парламент.

Вибори 2026 року стали історичними не лише через зміну влади, а й через рекордну явку виборців. Політичний зсув завершив понад 16 років безперервного правління Орбана, який визначав курс Угорщини в ЄС, економічній та міграційній політиці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що МЗС Угорщини очолить Орбан. Петер Мадяр назвав своїх перших міністрів.

Також "Коментарі" писали, що родина Віктора Орбана втекла з Угорщини, а його соратники зникли з публіки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини