Це наступник Віктора Орбана: парламент обрав нового прем'єр-міністра Угорщини

9 травня я Угорщині відбулася одна з наймасштабніших політичних змін за останні десятиліття. Парламент країни обрав нового прем’єр-міністра лідера партії "Тиса" Петера Мадяра, який фактично став наступником багаторічного керівника уряду Віктора Орбана.

Петер Мадяр змінив Віктора Орбана. Фото з відкритих джерел

За підсумками голосування Мадяр отримав 140 голосів "за" та 54 "проти". Такий результат був зустрінутий оплесками у залі парламенту та перед будівлею, де зібралися тисячі прихильників нового уряду. Перше засідання нового скликання транслювали на великих екранах у центрі Будапешта.

Після перемоги на виборах 12 квітня партія "Тиса" отримала 141 мандат із 199, забезпечивши собі конституційну більшість. Це дозволило партії швидко сформувати новий уряд. Мадяр уже заявив, що його кабінет складатиметься з 16 міністрів, а однією з ключових реформ стане обмеження перебування прем’єр-міністра на посаді двома термінами.

Партія "Фідес", яку очолював Орбан, отримала 52 місця, ще шість дістала ультраправа "Мі Хазанк". Сам Орбан, який керував урядом з 2010 року, а також раніше у 1998–2002 роках, визнав поразку та залишив парламент.

Вибори 2026 року стали історичними не лише через зміну влади, а й через рекордну явку виборців. Політичний зсув завершив понад 16 років безперервного правління Орбана, який визначав курс Угорщини в ЄС, економічній та міграційній політиці.

