Главная Новости Мир ЕС Это сделает Путина самым счастливым человеком в мире: какое решение готовит США
НОВОСТИ

Это сделает Путина самым счастливым человеком в мире: какое решение готовит США

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что вмешательство США в Гренландии взорвет НАТО и легитимирует агрессию России против Украины.

18 января 2026, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Возможное силовое вмешательство США на территорию Гренландии станет серьезным ударом по единству Запада и фактически легитимирует российскую агрессию против Украины. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя жесткие заявления президента США Дональда Трампа по поводу будущего арктического острова.

Это сделает Путина самым счастливым человеком в мире: какое решение готовит США

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Педро Санчес в интервью испанскому изданию La Vanguardia предостерег, что любое военное вмешательство США в Гренландии станет подарком для российского диктатора Владимира Путина.

"Если мы сосредоточимся на Гренландии, то должен сказать, что вторжение США на эту территорию сделает Владимира Путина самым счастливым человеком в мире. Почему? Потому что это легитимизирует его попытку вторжения в Украину", — объяснил Санчес.

Премьер Испании подчеркнул, что Альянс держится на доверии и общих правилах, а их нарушения со стороны ключевого союзника могут иметь долгосрочные последствия для безопасности Европы.

Заявление Санчеса раздалось на фоне напряженности вокруг Гренландии после неоднократных слов Дональда Трампа о том, что США должны получить контроль над островом, который является автономной территорией Дании. Лидеры Дании и Гренландии публично заявляют, что остров не продается и не рассматривает возможность присоединения к США.

Дополнительным фактором давления стали угрозы Трампа ввести торговые пошлины с 1 февраля против Дании, Великобритании, Норвегии, Франции, Германии, Финляндии и Нидерландов в случае их сопротивления американским планам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС озвучил первый ответный шаг на ультиматум Трампа относительно Гренландии.

Также "Комментарии" писали о том, как Путин использует США для уничтожения Украины.



Источник: https://www.reuters.com/world/spanish-pm-sanchez-says-us-invasion-greenland-would-make-putin-happiest-man-2026-01-18/
