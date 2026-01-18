logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Це зробить Путіна найщасливішою людиною у світі: яке рішення готує США
commentss НОВИНИ Всі новини

Це зробить Путіна найщасливішою людиною у світі: яке рішення готує США

Прем’єр Іспанії Педро Санчес заявив, що втручання США в Гренландії підірве НАТО та легітимізує агресію Росії проти України.

18 січня 2026, 14:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Можливе силове втручання США на територію Гренландії стане серйозним ударом по єдності Заходу і фактично легітимізує російську агресію проти України. Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, коментуючи жорсткі заяви президента США Дональда Трампа щодо майбутнього арктичного острова.

Це зробить Путіна найщасливішою людиною у світі: яке рішення готує США

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Педро Санчес в інтерв’ю іспанському виданню La Vanguardia застеріг, що будь-яке військове втручання США в Гренландії стане подарунком для російського диктатора Володимира Путіна.

"Якщо ми зосередимося на Гренландії, то мушу сказати, що вторгнення США на цю територію зробить Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізує його спробу вторгнення в Україну", — пояснив Санчес.

Прем’єр Іспанії підкреслив, що Альянс тримається на довірі та спільних правилах, а їх порушення з боку ключового союзника може мати довгострокові наслідки для безпеки Європи.

Заява Санчеса пролунала на тлі напруженості довкола Гренландії після неодноразових слів Дональда Трампа про те, що США мають отримати контроль над островом, який є автономною територією Данії. Лідери Данії та самої Гренландії публічно заявляють, що острів не продається і не розглядає можливість приєднання до США.

Додатковим чинником тиску стали погрози Трампа запровадити торгівельні мита з 1 лютого проти Данії, Великої Британії, Норвегії, Франції, Німеччини, Фінляндії та Нідерландів у разі їхнього спротиву американським планам. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ЄС озвучив перший крок-відповідь на ультиматум Трампа щодо Гренландії.

Також "Коментарі" писали про те, як Путін використовує США для знищення України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/spanish-pm-sanchez-says-us-invasion-greenland-would-make-putin-happiest-man-2026-01-18/
Теги:

Новини

Всі новини