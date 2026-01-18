Це зробить Путіна найщасливішою людиною у світі: яке рішення готує США

Можливе силове втручання США на територію Гренландії стане серйозним ударом по єдності Заходу і фактично легітимізує російську агресію проти України. Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, коментуючи жорсткі заяви президента США Дональда Трампа щодо майбутнього арктичного острова.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Педро Санчес в інтерв’ю іспанському виданню La Vanguardia застеріг, що будь-яке військове втручання США в Гренландії стане подарунком для російського диктатора Володимира Путіна.

"Якщо ми зосередимося на Гренландії, то мушу сказати, що вторгнення США на цю територію зробить Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізує його спробу вторгнення в Україну", — пояснив Санчес.

Прем’єр Іспанії підкреслив, що Альянс тримається на довірі та спільних правилах, а їх порушення з боку ключового союзника може мати довгострокові наслідки для безпеки Європи.

Заява Санчеса пролунала на тлі напруженості довкола Гренландії після неодноразових слів Дональда Трампа про те, що США мають отримати контроль над островом, який є автономною територією Данії. Лідери Данії та самої Гренландії публічно заявляють, що острів не продається і не розглядає можливість приєднання до США.

Додатковим чинником тиску стали погрози Трампа запровадити торгівельні мита з 1 лютого проти Данії, Великої Британії, Норвегії, Франції, Німеччини, Фінляндії та Нідерландів у разі їхнього спротиву американським планам.

