Депутатку, угрожавшую Зеленскому "переломить ноги", хотят отправить на психиатрическую проверку
Депутатку, угрожавшую Зеленскому "переломить ноги", хотят отправить на психиатрическую проверку

Евродепутатку из Румынии могут отправить на психиатрическую экспертизу после скандальных заявлений о Зеленском.

31 марта 2026, 08:55
Автор:
Slava Kot

Европейскую депутатку Диану Йованович-Шошоаке вызвали в Генеральную прокуратуру Румынии, где от нее должны получить согласие на проведение психиатрической экспертизы. Расследование касается подозрений в пропаганде экстремистских идей и ряде других возможных правонарушений.

Депутатку, угрожавшую Зеленскому "переломить ноги", хотят отправить на психиатрическую проверку

Диана Йованович-Шошоаке. Фото из открытых источников

Скандал вокруг Дианы Шошоаке длится больше года. В феврале 2025 года Институт исследования преступлений коммунизма и памяти румынской эмиграции подал заявление в прокуратуру после выступления Шошоаке в Европейском парламенте. В ходе речи она положительно высказалась о политике коммунистического диктатора Николае Чаушеску, заявив, что современные политики могли бы подражать его модели внешней политики.

Позже румынская прокуратура обратилась в Европарламент с просьбой снять с депутата иммунитет. На тот момент следствие рассматривало подозрения в совершении 11 возможных преступлений, включая пропаганду фашистских и ксенофобских идей, отрицание Холокоста, распространение антисемитизма, а также публичное прославление лиц, осужденных за военные преступления.

Из-за этих подозрений прокуроры настаивают на психиатрическом обследовании Шошоаке, однако закон требует добровольного согласия подозреваемой, поэтому ее вызвали в прокуратуру для официального согласования процедуры. Сама Шошоаке раскритиковала действия стражей порядка, назвала инициативу "карательной психиатрией" и сравнила ее с практиками советской эпохи.

"Меня направляют на психиатрическую экспертизу — этот Генпрокуратурный орган, полный предателей, необразованных и некомпетентных людей, получающих политические приказы, должен не проводить экспертизы, а сам пойти на психиатрическое лечение", — заявила Шошоаке.

Кто такая Шошоаке

Диана Йованович-Шошоаке – румынская депутат с антиукраинской позицией. Она призывала прекратить помощь Киеву, а в 2025 году Шошоаке заявила, что "переломит ноги" Зеленскому, если он выступит в румынском парламенте. В том же году она написала Путину письмо о "незаконности" украинских границ, фактически поддержав территориальные претензии РФ. Из-за открытой поддержки России СБУ запретила ей въезд в Украину на три года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шошоаке надела на себя БДСМ-намордник и начала кричать в Европарламенте.



Источник: digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/diana-sosoaca-a-fost-chemata-la-parchetul-general-in-legatura-cu-efectuarea-unei-expertize-psihiatrice-3701007
