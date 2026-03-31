Депутатку, яка погрожувала Зеленському "переламати ноги", хочуть відправити на психіатричну перевірку

Європейську депутатку Діану Йованович-Шошоаке викликали до Генеральної прокуратури Румунії, де від неї мають отримати згоду на проведення психіатричної експертизи. Розслідування стосується підозр у пропаганді екстремістських ідей та низці інших можливих правопорушень.

Скандал навколо Діани Шошоаке триває понад рік. У лютому 2025 року Інститут дослідження злочинів комунізму й пам’яті румунської еміграції подав заяву до прокуратури після виступу Шошоаке у Європейському парламенті. Під час промови вона позитивно висловилася про політику комуністичного диктатора Ніколае Чаушеску, заявивши, що сучасні політики могли б наслідувати його модель зовнішньої політики.

Пізніше румунська прокуратура звернулася до Європарламенту з проханням зняти з депутатки імунітет. На той момент слідство розглядало підозри у вчиненні 11 можливих злочинів, серед яких пропаганда фашистських та ксенофобських ідей, заперечення Голокосту, поширення антисемітизму, а також публічне прославлення осіб, засуджених за воєнні злочини.

Через ці підозри прокурори наполягають на психіатричному обстеженні Шошоаке, однак закон вимагає добровільної згоди підозрюваної, тому її викликали до прокуратури для офіційного погодження процедури. Сама Шошоаке розкритикувала дії правоохоронців, назвала ініціативу "каральною психіатрією" та порівняла її з практиками радянської епохи.

"Мене направляють на психіатричну експертизу — цей Генпрокуратурний орган, повний зрадників, неосвічених і некомпетентних людей, які отримують політичні накази, мав би не експертизи проводити, а сам піти на психіатричне лікування", — заявила Шошоаке.

Хто така Шошоаке

Діана Йованович-Шошоаке — румунська депутатка з антиукраїнською позицією. Вона закликала припинити допомогу Києву, а у 2025 році Шошоаке заявила, що "переламає ноги" Зеленському, якщо він виступить у румунському парламенті. Того ж року вона написала Путіну листа про "незаконність" українських кордонів, фактично підтримавши територіальні претензії РФ. Через відкриту підтримку Росії СБУ заборонила їй в’їзд до України на три роки.

