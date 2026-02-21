Еврокомиссия отреагировала на блокирование Орбаном 90 млрд евро для Украины

Европейская комиссия ожидает, что Венгрия и другие государства-члены Евросоюза придерживаются договоренности, достигнутой на уровне лидеров ЕС 19 декабря 2025 года, и примет предоставление Украине кредита в 90 млрд евро на 2026-27 годы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Еврокомиссия надеется, что Орбан сдержит свое обещание, которое он дал во время заседания Европейского совета 19 декабря, и не станет препятствовать предоставлению Украине 90 млрд евро.

"Во время заседания Европейского совета в декабре была достигнута единодушная политическая договоренность о предоставлении 90 млрд евро решительной поддержки для бюджетных и военных нужд Украины в течение следующих двух лет", — заявил Уйвари.

Он напомнил, что "на этой основе 14 января Европейская Комиссия приняла пакет законодательных предложений".

"Мы ожидаем, что все государства-члены придерживаются этой политической договоренности с целью окончательного принятия кредита", — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

