logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Еврокомиссия отреагировала на блокирование Орбаном 90 млрд евро для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Еврокомиссия отреагировала на блокирование Орбаном 90 млрд евро для Украины

В Еврокомиссии напомнили об обещании Орбана поддержать политическую договоренность о предоставлении 90 млрд евро решительной поддержки для бюджетных и военных нужд Украины

21 февраля 2026, 11:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейская комиссия ожидает, что Венгрия и другие государства-члены Евросоюза придерживаются договоренности, достигнутой на уровне лидеров ЕС 19 декабря 2025 года, и примет предоставление Украине кредита в 90 млрд евро на 2026-27 годы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари.

Еврокомиссия отреагировала на блокирование Орбаном 90 млрд евро для Украины

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Еврокомиссия надеется, что Орбан сдержит свое обещание, которое он дал во время заседания Европейского совета 19 декабря, и не станет препятствовать предоставлению Украине 90 млрд евро.

"Во время заседания Европейского совета в декабре была достигнута единодушная политическая договоренность о предоставлении 90 млрд евро решительной поддержки для бюджетных и военных нужд Украины в течение следующих двух лет", — заявил Уйвари.

Он напомнил, что "на этой основе 14 января Европейская Комиссия приняла пакет законодательных предложений".

"Мы ожидаем, что все государства-члены придерживаются этой политической договоренности с целью окончательного принятия кредита", — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Читайте также на портале "Комментарии" — одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что нормализация украино-венгерских отношений возможна только после прекращения российской войны против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – представители стран-членов Евросоюза сегодня, 20 февраля, не смогли согласовать 20-й пакет санкций против Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian.

После стран Евросоюза не смогли договориться о новых санкциях против России. При этом отмечается, что они могут снова собраться на выходных, чтобы снова обсудить предложенные санкции перед встречей министров иностранных дел ЕС.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости