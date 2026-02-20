Орбан выдвинул новый ультиматум: на что не должен надеяться Киев, пока продолжается война с РФ

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что нормализация украино-венгерских отношений возможна только после прекращения российской войны против Украины.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Как только война закончится, можно будет вернуться к нормальным мирным, дипломатическим, экономическим и другим отношениям. Следовательно, ключ ко всему, ключ к украинско-венгерским отношениям – это мир. Если будет мир, то украинско-венгерские отношения наладятся", – отметил Виктор Орбан после первого заседания Совета мира в Вашингтоне.

Премьер добавил, что не видит шансов на налаживание отношений, пока продолжается война.

"Причина этого в том, что мы на стороне мира, а Украина хочет вовлечь всех в войну", – заявил Орбан.

Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно высказался о возможном поражении на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля. Во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио он заявил, что страна останется стабильной вне зависимости от результатов голосования.

На пресс-конференции журналисты спросили у Виктора Орбана, готов ли он смириться с поражением на выборах в Венгрии. Прямого ответа от венгерского лидера не прозвучало. Премьер же напомнил, что много лет был в оппозиции.

"Я был лидером оппозиции 16 лет. Это значит, что иногда я проиграю, иногда выиграю. Поэтому не нужно бояться того, что произойдет с Венгрией", – заявил Орбан.

Также издание "Комментарии" сообщало – Еврокомиссия в последние недели заметно сократила публичную критику премьера Венгрии Виктор Орбан и даже рассматривает возможность выделения его правительству новых средств накануне парламентских выборов. Как сообщает Financial Times, в Брюсселе опасаются, что жесткие заявления могут стать аргументом в антибрюссельской кампании Будапешта.



