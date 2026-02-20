Орбан выдвинул новый ультиматум: на что не должен надеяться Киев, пока продолжается война с РФ

Рубрики
Кравцев Сергей
Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что нормализация украино-венгерских отношений возможна только после прекращения российской войны против Украины.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Премьер добавил, что не видит шансов на налаживание отношений, пока продолжается война.
Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно высказался о возможном поражении на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля. Во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио он заявил, что страна останется стабильной вне зависимости от результатов голосования.
На пресс-конференции журналисты спросили у Виктора Орбана, готов ли он смириться с поражением на выборах в Венгрии. Прямого ответа от венгерского лидера не прозвучало. Премьер же напомнил, что много лет был в оппозиции.
Также издание "Комментарии" сообщало – Еврокомиссия в последние недели заметно сократила публичную критику премьера Венгрии Виктор Орбан и даже рассматривает возможность выделения его правительству новых средств накануне парламентских выборов. Как сообщает Financial Times, в Брюсселе опасаются, что жесткие заявления могут стать аргументом в антибрюссельской кампании Будапешта.