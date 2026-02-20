logo

В ЕС опозорились с юбилейными санкциями против РФ: что произошло
В ЕС опозорились с юбилейными санкциями против РФ: что произошло

В ЕС не смогли согласовать юбилейные санкции против РФ

20 февраля 2026, 14:40
Кравцев Сергей

Представители стран-членов Евросоюза сегодня, 20 февраля, не смогли согласовать 20-й пакет санкций против Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian.

В ЕС опозорились с юбилейными санкциями против РФ: что произошло

После стран Евросоюза не смогли договориться о новых санкциях против России.

При этом отмечается, что они могут снова собраться на выходных, чтобы снова обсудить предложенные санкции перед встречей министров иностранных дел ЕС.

Планировалось, что на встрече глав МИД, которая пройдет уже в понедельник, 23 февраля, согласованный пакет санкций должны уже утвердить.

Читайте на портале "Комментарии" — в Москве назвали "автоматическим" решение президента США Дональда Трампа продлить на год санкции против России. Об этом говорится в заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.

Дмитрий Песков заявил, что продление на год санкций США против России стало "автоматическим решением". Главный рупор Кремля также отметил, что Москва не имеет завышенных ожиданий в контексте переговоров по "украинскому урегулированию".

Также издание "Комментарии" сообщало – Еврокомиссия в последние недели заметно сократила публичную критику премьера Венгрии Виктор Орбан и даже рассматривает возможность выделения его правительству новых средств накануне парламентских выборов. Как сообщает Financial Times, в Брюсселе опасаются, что жесткие заявления могут стать аргументом в антибрюссельской кампании Будапешта.

Также издание "Комментарии" сообщало – Евросоюз близок к согласованию 20-го пакета санкций против России, однако его принятие может затянуться из-за позиции Венгрии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.




Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/feb/20/european-defence-meeting-ukraine-war-russia-latest-news
