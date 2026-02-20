Представители стран-членов Евросоюза сегодня, 20 февраля, не смогли согласовать 20-й пакет санкций против Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

При этом отмечается, что они могут снова собраться на выходных, чтобы снова обсудить предложенные санкции перед встречей министров иностранных дел ЕС.

Планировалось, что на встрече глав МИД, которая пройдет уже в понедельник, 23 февраля, согласованный пакет санкций должны уже утвердить.

Читайте на портале "Комментарии" — в Москве назвали "автоматическим" решение президента США Дональда Трампа продлить на год санкции против России. Об этом говорится в заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.

Дмитрий Песков заявил, что продление на год санкций США против России стало "автоматическим решением". Главный рупор Кремля также отметил, что Москва не имеет завышенных ожиданий в контексте переговоров по "украинскому урегулированию".

