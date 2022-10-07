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Европа имеет огромное месторождение газа, но не использует его: известная причина

В Нидерландах есть крупнейшее европейское месторождение газа.

7 октября 2022, 23:35
Автор:

Slava Kot
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На территории Нидерландов присутствуют крупнейшие запасы газа в Европе, особенно необходимые во время энергетического кризиса. Но власти Нидерландов не разрешают продолжать эксплуатировать месторождение, ведь такие манипуляции могут привести к землетрясениям и разрушениям. Об этом сообщает портал Bloomberg.

Европа имеет огромное месторождение газа, но не использует его: известная причина

Европа в Гронингеме имеет огромное месторождение газа, но не использует его. Фото с отрытых источников

Европейский союз пытается найти выход из энергетического кризиса, спровоцированного Владимиром Путиным нападением на территорию Украины. ЕС договаривается о новых контрактах и поставках, хотя имеет большое месторождение газа в Европе.

Несмотря на наступление зимы и кризиса с газом, наибольшее месторождение не просто уменьшает добычу, оно закрывается. По утверждению нидерландских специалистов, при добыче газа создаются повторные землетрясения. Именно по этой причине местные чиновники вынуждены закрыть месторождение, ведь это нарушает их обещания местным жителям.

Последние 50 лет город Гронингем является крупнейшим внутренним поставщиком газа в ЕС. Всего в месторождении зарезервировано около 450 млрд кубов газа, что составляет примерно триллион долларов.

Местные жители рассказывают, что в их регионе постоянные землетрясения, которые вредят домам – трещат стены, оседает фасад, бьются окна.

Министр горной промышленности Нидерландов Ганс Уйлбриф понимает позицию жителей Гронингема и соглашается, что рисковать жизнью местных жителей не нужно. Но чиновник также отметил, что если ситуация в стране дойдет до того, что будет проблемно обеспечить энергоресурсами школы и больницы зимой это приведет к пересмотру решения.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-06/dutch-close-europe-s-biggest-gas-field-despite-energy-crisis?leadSource=uverify%20wall
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