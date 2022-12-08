logo

BTC/USD

17153.83

ETH/USD

1273.87

LTC/USD

76.79

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Европарламент готовится рассмотреть сразу два украинских вопроса
commentss НОВОСТИ Все новости

Европарламент готовится рассмотреть сразу два украинских вопроса

Во время пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге депутаты будут обсуждать гуманитарную ситуацию в Украине и 90-ю годовщину Голодомора

8 декабря 2022, 21:44
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Европейский парламент на следующей неделе намерен рассмотреть заявление о признании Голодомора в Украине геноцидом. Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания Европейского парламента, которое состоится с 12 по 15 декабря в Страсбурге, пишут "Комментарии".

Европарламент готовится рассмотреть сразу два украинских вопроса

Європарламент розгляне заяву про визнання Голодомору в Україні геноцидом


"Заявление комиссии – 90 лет после Голодомора: признание массового убийства из-за голода геноцидом", – говорится в анонсе. Рассмотрение запланировано на 15 декабря. "Голодомор был навязанным Советским Союзом голодом, убившим миллионы украинцев в 1932-1933 годах", – указывается в сообщении.

Также в этот день евродепутаты по графику заседания Европарламента состоятся дебаты о гуманитарной ситуации в Украине в связи с атаками России на объекты критической инфраструктуры.


"Поскольку целями российских ударов являются такие объекты, как школы, больницы и электростанции, Украина встает перед потенциально катастрофической гуманитарной ситуацией в преддверии зимы, поскольку люди рискуют остаться без крова, воды и электроэнергии, а также испытать смерти и разрушения", — отмечается в сообщении Европарламента.


24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа, а парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечества и украинского народа. 30 ноября немецкий Бундестаг также проголосовал за резолюцию, признавшую Голодомор геноцидом украинского народа. Ранее президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании Риши Сунаком вопрос признания Британией Голодомора геноцидом украинского народа.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о методах времен СССР , которые начали применяться в России. Также "Комментарии" писали о премьер-министре Армении, который раскритиковал Путина и Лукашенко , ведь политические лидеры обеих стран не соблюдают свои языки в ОДКБ и не защищают его страну от атак со стороны Азербайджана.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.europarl.europa.eu/sedcms/documents/PRIORITY_INFO/838/SYN_PDOJ_December_STR_EN.pdf
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!