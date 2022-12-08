Европарламент готовится рассмотреть сразу два украинских вопроса

Европейский парламент на следующей неделе намерен рассмотреть заявление о признании Голодомора в Украине геноцидом. Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания Европейского парламента, которое состоится с 12 по 15 декабря в Страсбурге, пишут "Комментарии".



Європарламент розгляне заяву про визнання Голодомору в Україні геноцидом





"Заявление комиссии – 90 лет после Голодомора: признание массового убийства из-за голода геноцидом", – говорится в анонсе. Рассмотрение запланировано на 15 декабря. "Голодомор был навязанным Советским Союзом голодом, убившим миллионы украинцев в 1932-1933 годах", – указывается в сообщении.

Также в этот день евродепутаты по графику заседания Европарламента состоятся дебаты о гуманитарной ситуации в Украине в связи с атаками России на объекты критической инфраструктуры.





"Поскольку целями российских ударов являются такие объекты, как школы, больницы и электростанции, Украина встает перед потенциально катастрофической гуманитарной ситуацией в преддверии зимы, поскольку люди рискуют остаться без крова, воды и электроэнергии, а также испытать смерти и разрушения", — отмечается в сообщении Европарламента.





24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа, а парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечества и украинского народа. 30 ноября немецкий Бундестаг также проголосовал за резолюцию, признавшую Голодомор геноцидом украинского народа. Ранее президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании Риши Сунаком вопрос признания Британией Голодомора геноцидом украинского народа.





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