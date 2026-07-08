Европарламент одобрил резолюцию по Украине с критикой решения Зеленского об УПА

Европейский парламент одобрил резолюцию о прогрессе Украины на пути к вступлению в Европейский Союз, в то же время поддержав поправку, содержащую критику решения президента Владимира Зеленского, присвоить одной из воинских частей почетное наименование в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА).

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В тексте резолюции отмечено, что такое решение украинских властей стало "ненужной и ничем не спровоцированной эскалацией", которая негативно повлияла на отношения между двумя соседними государствами. Авторы поправки подчеркнули, что Польша остается одним из важнейших союзников Украины в противодействии российской агрессии, поэтому призывали избегать шагов, способных обострить двусторонний диалог.

Поправку внесли польский депутат Европарламента Анджей Галицкий вместе со своим немецким коллегой Михаэлем Галером, и она была включена в отчет, оценивающий путь Украины к членству в ЕС.

"Это очень сильный сигнал, это предупреждение украинским властям не создавать плохих эмоций и не действовать против европейских ценностей. Они должны подумать о том, как быть частью нашего Союза. Если они хотят быть его частью, они должны уважать общие правила", – сказал Галицкий после голосования.

Несмотря на критическую поправку по УПА, принятая резолюция в целом подтверждает неизменную поддержку Украины. Европарламент подчеркнул, что будущее Украины связано с Европейским Союзом, а ее вступление остается "стратегическим приоритетом для ЕС". Также депутаты отметили прогресс Киева в выполнении необходимых реформ и подтвердили дальнейшую политическую поддержку Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что евродепутат от Польши разорвала флаг УПА во время дебатов по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Польше выставили ультиматум Украине через УПА.