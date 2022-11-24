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Европейская комиссия ставит на место Венгрию

Брюссель задерживает миллиарды средств Будапешта как рычаг влияния, пытаясь влиять на то, что ЕС считает демократическим отступлением.

сегодня, 12:40
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Автор:

Slava Kot

Европейская комиссия сообщила, что власти Венгрии не выполнили все необходимые реформы для получения финансовой помощи от ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Politico.

Европейская комиссия ставит на место Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Политические органы ЕС решили заморозить Виктору Орбану 7,5 млрд евро как регулярных выплат и 5,8 млрд евро как грантов на восстановление после пандемии коронавирусной болезни. Такое решение было принято из-за возможной потери в Венгрии демократических институтов. Европейская комиссия дала премьер-министру Венгрии Орбану несколько месяцев, чтобы ввести 17 обновлений верховенства права, но этого так и не произошло.

Еврокомиссия также критически оценила новое учреждение в Венгрии, которое должно заниматься антикоррупционными делами в стране. ЕС считает, что у "органа добродетели" Венгрии есть зависимость от Будапешта. Помимо предыдущих 17 обязательств Брюссель добавил еще 10, которые должно выполнить правительство Венгрии, чтобы получить деньги от ЕС.

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с ключевыми лицами 23 ноября, а официальное решение о результате должно быть озвучено на следующей неделе. До 19 декабря страны ЕС будут решать, принимать, изменять или отклонять решение Комиссии.

Напомним, что Венгрия единственная страна ЕС, которая заблокировала выделение 18 млрд евро финансовой помощи для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о масштабном поглощении, которое планирует Виктор Орбан.

Также "Комментарии" писали о скандале, связанном с венгерским политиком. Ультраправый депутат от Венгрии Ласло Торочка намекает на захват Закарпатья.



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Источник: https://www.politico.eu/article/brussels-eu-funds-hungary-reforms-von-der-leyen-viktor-orban-commision/
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