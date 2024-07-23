Венгрия решила "отомстить" Украине за остановку российской нефти: что сделал Будапешт

22 июля министры иностранных дел ЕС собрались на встрече в Брюсселе для достижения соглашения о разблокировании средств фонда мира Европейского Союза для финансирования поставок оружия в Украину. Однако Венгрия заблокировала процесс предоставления военной помощи Украине.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Как сообщает "Европейская правда", представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на встрече министров обсуждался вопрос разблокирования средств для военной помощи Украине, однако одна из стран была против.

"Большинство государств-членов настаивали на необходимости снять блокировку выплат, задерживаемых месяцами, год. И в то же время они отметили необходимость сдвинуться с места решения относительно нового фонда поддержки Украины, который блокирует одно государство-член более года", — сказал Боррель.

Европейский политик рассказал, что эта страна назвала военную помощь "чем-то неприемлемым, невыносимым". Жозеп Боррель не назвал страну, блокирующую решение, однако именно Венгрия блокирует выделение средств из Европейского фонда мира для Украины.

Блокировка Венгрии состоялась на фоне решения Украины запретить транзит российской нефти через свою территорию для компании "Лукойл". Венгрия, получающая значительные запасы российской нефти, выступила с резким заявлением, где осудила такой шаг Украины, назвав его угрозой энергоснабжения для ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия намекнула на возможность прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии провели опрос и определили, какая страна представляет для них наибольшую опасность. Ею оказалась Украина.