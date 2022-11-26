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Европейский депутат ответил на подарок от ЧВК Вагнера для Европарламента. Что отправили в Гаагу (ВИДЕО)

Руководитель Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу направил наручники в Гаагу для Пригожина.

сегодня, 19:20
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Автор:

Slava Kot

ЧВК "Вагнер" записали видео, в котором отправляют в Европарламент в качестве подарка кувалду. Глава МИД Эстонии записал ответное видео. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Европейский депутат ответил на подарок от ЧВК Вагнера для Европарламента. Что отправили в Гаагу (ВИДЕО)

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Фото: с открытых источников

Европарламент принял резолюцию, в которой признал Российскую Федерацию страной, являющейся спонсором терроризма. На такое решение европейского учреждения отреагировала группа "Вагнера", руководитель которой — российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого ФБР объявило в розыск. За информацию о Пригожине предлагают 250 тысяч долларов.

ЧВК Вагнер записала видео отправки окровавленной кувалды, которая находится в футляре от музыкального инструмента к Европарламенту. Такие действия возмутили европейских депутатов, в частности, главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Эстонский чиновник записал видео в котором отправляет наручники в Гаагу. Урмас Рейнсалу заявил, что они будут ждать руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Просмотреть видео-ответ от европейского депутата на кувалду Пригожина можно ниже:

Интересно, что Европарламент в скором времени планирует признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Евгении Пригожине, который похвалил президента Украины Владимира Зеленского.

Также "Комментарии" писали об антиподах группы "Вагнера" — группе "Моцарта". Это организация, в которую входят бывшие американские военные, имеющие боевой опыт во Вьетнаме и Афганистане. Цель "Моцарта" — научить украинских бойцов военному делу и передать опыт ведения войны.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/21356
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