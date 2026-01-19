Евросовет созывает экстренный саммит: при чем здесь заявления Трампа

Президент Европейского Совета Антониу Кошта объявил о созыве экстренного заседания по вопросам трансатлантических отношений. Он состоится в четверг, 22 января. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Евросовет. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, что главным поводом для экстренного собрания стали заявления американского лидера Дональда Трампа по Гренландии.

Кошта акцентировал внимание на потребности в срочной координации между странами Евросоюза, а также подтвердил приверженность международному праву и принципу территориальной целостности.

Специальное заседание Евросовета запланировано на 20:00 четверга, 22 января по киевскому времени.

Читайте на портале "Комментарии" — Европейский Союз разрабатывает ряд жестких мер в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа установить американский контроль над Гренландией. Брюссель рассматривает как введение масштабных пошлин на американские товары на сумму до 93 млрд евро, так и ограничение доступа компаний из США к единому европейскому рынку. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

По данным издания, ситуация вокруг Гренландии переросла в самый серьезный кризис в трансатлантических отношениях за последние десятилетия. План возможных ответных шагов уже обсудили послы всех 27 стран ЕС, чтобы предоставить европейским лидерам рычаги давления перед ключевыми встречами с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартует на этой неделе.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр финансов США Скотт Бессент заявил, что стремление Вашингтона установить контроль над Гренландией продиктовано стратегическими интересами и слабостью европейских союзников. Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC.



