Єврорада скликає екстрений саміт: до чого тут заяви Трампа
НОВИНИ

Єврорада скликає екстрений саміт: до чого тут заяви Трампа

Заяви Трампа щодо Гренландії викликали серйозне занепокоєння у європейців

19 січня 2026, 15:14
Кравцев Сергей

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин. Воно відбудеться у четвер, 22 січня. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "The Guardian".

Єврорада скликає екстрений саміт: до чого тут заяви Трампа

Єврорада. Фото: з відкритих джерел

У публікації зазначається, що головним приводом для екстреного зібрання стали заяви американського лідера Дональда Трампа щодо Гренландії.

Кошта акцентував на потребі у терміновій координації між країнами Євросоюзу, а також підтвердив прихильність міжнародному праву та принципу територіальної цілісності.

Наразі спеціальне засідання Євроради заплановане на 20:00 четверга, 22 січня за київським часом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз розробляє низку жорстких заходів у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа встановити американський контроль над Гренландією. Брюссель розглядає як запровадження масштабних мит на американські товари на суму до 93 млрд євро, так і обмеження доступу компаній із США до єдиного європейського ринку. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських чиновників та дипломатів.

За даними видання, ситуація навколо Гренландії переросла у найсерйознішу кризу в трансатлантичних відносинах за останні десятиліття. План можливих кроків у відповідь вже обговорили посли всіх 27 країн ЄС, щоб надати європейським лідерам важелі тиску перед ключовими зустрічами з Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який стартує цього тижня.

Також видання "Коментарі" повідомляло – міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що прагнення Вашингтона встановити контроль над Гренландією продиктовано стратегічними інтересами та слабкістю європейських союзників. Про це він сказав в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC.




