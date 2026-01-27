Фицо объявил срочную встречу с Макроном: "Он напуган после разговора с Трампом"

Рубрики
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал срочную двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая состоятся в Париже. Причины этого шага официально не детализируются, однако глава партии SNS, входящей в состав правительства Фицо Андрей Данко заявил, что премьер напуган после разговора с Трампом.
Роберт Фицо. Фото из открытых источников
Премьер-министр Роберт Фицо опубликовал в соцсетях видео, в котором он подытожил ряд своих зарубежных поездок и завершил его загадочным обращением к гражданам.
Занавес таинственного заявления об огромной повестке дня открыл председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко. В эфире программы Sobotné dialogy на Radiu Slovensko он заявил, что Фицо "был напуган разговором с Дональдом Трампом". По его словам, именно это послужило толчком к срочным консультациям с французским лидером.
Политик не уточнил, какие именно темы или сигналы Вашингтона вызвали такую реакцию словацкого премьера. Известно лишь, что встреча Фицо с Трампом прошла 18 января.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Словакия активно продает оружие для Украины, несмотря на обещания Фицо, что "ни одна пуля" не будет доставлен Киеву.
Также "Комментарии" писали о том, что словацкий премьер Фицо после встречи с Трампом заявил о "глубоком кризисе" в ЕС.