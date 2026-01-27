logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Фицо объявил срочную встречу с Макроном: "Он напуган после разговора с Трампом"
commentss НОВОСТИ Все новости

Фицо объявил срочную встречу с Макроном: "Он напуган после разговора с Трампом"

Премьер Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с Макроном после "тревожного" разговора с Дональдом Трампом.

27 января 2026, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал срочную двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая состоятся в Париже. Причины этого шага официально не детализируются, однако глава партии SNS, входящей в состав правительства Фицо Андрей Данко заявил, что премьер напуган после разговора с Трампом.

Фицо объявил срочную встречу с Макроном: "Он напуган после разговора с Трампом"

Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Премьер-министр Роберт Фицо опубликовал в соцсетях видео, в котором он подытожил ряд своих зарубежных поездок и завершил его загадочным обращением к гражданам.

"Наконец, еще одна конкретная информация. В четверг на следующей неделе у меня состоится рабочая двусторонняя встреча с президентом Франции Макроном в Париже. Повестка дня разговора будет огромной. Желаю вам приятной пятницы и мирных выходных", – сказал Фицо.

Занавес таинственного заявления об огромной повестке дня открыл председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко. В эфире программы Sobotné dialogy на Radiu Slovensko он заявил, что Фицо "был напуган разговором с Дональдом Трампом". По его словам, именно это послужило толчком к срочным консультациям с французским лидером.

Политик не уточнил, какие именно темы или сигналы Вашингтона вызвали такую реакцию словацкого премьера. Известно лишь, что встреча Фицо с Трампом прошла 18 января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Словакия активно продает оружие для Украины, несмотря на обещания Фицо, что "ни одна пуля" не будет доставлен Киеву.

Также "Комментарии" писали о том, что словацкий премьер Фицо после встречи с Трампом заявил о "глубоком кризисе" в ЕС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aktuality.sk/clanok/wZUj9tP/robert-fico-je-po-rozhovore-s-trumpom-vystraseny-ide-preto-do-francuzska-za-macronom-prezradil-andrej-danko/
Теги:

Новости

Все новости