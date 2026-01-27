Фицо объявил срочную встречу с Макроном: "Он напуган после разговора с Трампом"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал срочную двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая состоятся в Париже. Причины этого шага официально не детализируются, однако глава партии SNS, входящей в состав правительства Фицо Андрей Данко заявил, что премьер напуган после разговора с Трампом.

Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Премьер-министр Роберт Фицо опубликовал в соцсетях видео, в котором он подытожил ряд своих зарубежных поездок и завершил его загадочным обращением к гражданам.

"Наконец, еще одна конкретная информация. В четверг на следующей неделе у меня состоится рабочая двусторонняя встреча с президентом Франции Макроном в Париже. Повестка дня разговора будет огромной. Желаю вам приятной пятницы и мирных выходных", – сказал Фицо.

Занавес таинственного заявления об огромной повестке дня открыл председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко. В эфире программы Sobotné dialogy на Radiu Slovensko он заявил, что Фицо "был напуган разговором с Дональдом Трампом". По его словам, именно это послужило толчком к срочным консультациям с французским лидером.

Политик не уточнил, какие именно темы или сигналы Вашингтона вызвали такую реакцию словацкого премьера. Известно лишь, что встреча Фицо с Трампом прошла 18 января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Словакия активно продает оружие для Украины, несмотря на обещания Фицо, что "ни одна пуля" не будет доставлен Киеву.

Также "Комментарии" писали о том, что словацкий премьер Фицо после встречи с Трампом заявил о "глубоком кризисе" в ЕС.