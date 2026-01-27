logo_ukra

Світ
commentss НОВИНИ Всі новини

Фіцо оголосив термінову зустріч з Макроном: "він наляканий після розмови з Трампом"

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч із Макроном після "тривожної" розмови з Дональдом Трампом.

27 січня 2026, 10:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував термінову двосторонню зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, яка має невдовзі відбутися в Парижі. Причини цього кроку офіційно не деталізуються, однак голова партії SNS, яка входить до складу уряду Фіцо Андрей Данко заявив, що прем'єр наляканий після розмови з Трампом.

Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо опублікував у соцмережах відео у якому він підсумував низку своїх закордонних поїздок і завершив його загадковим зверненням до громадян.

"Нарешті, ще одна конкретна інформація. У четвер наступного тижня у мене відбудеться робоча двостороння зустріч з президентом Франції Макроном у Парижі. Порядок денний розмови буде величезним. Бажаю вам приємної п’ятниці та мирних вихідних", – сказав Фіцо.

Завісу таємничої заяви про величезний порядок денний відкрив голова Словацької національної партії Андрей Данко. В ефірі програми Sobotné dialógy на Rádiu Slovensko він заявив, що Фіцо "був наляканий розмовою з Дональдом Трампом". За його словами, саме це стало поштовхом до термінових консультацій із французьким лідером.

Політик не уточнив, які саме теми чи сигнали з боку Вашингтона викликали таку реакцію словацького прем’єра. Відомо лише, що зустріч Фіцо з Трампом відбулася 18 січня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Словаччина активно продає зброю для України попри обіцянки Фіцо, що "жодна куля" не буде доставлена Києву.

Також "Коментарі" писали про те, що словацький прем'єр Фіцо після зустрічі з Трампом заявив про "глибоку кризу" в ЄС.



Джерело: https://www.aktuality.sk/clanok/wZUj9tP/robert-fico-je-po-rozhovore-s-trumpom-vystraseny-ide-preto-do-francuzska-za-macronom-prezradil-andrej-danko/
