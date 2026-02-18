Фицо выдвинул ультиматум Зеленскому: угрожает всей Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резким заявлением в адрес президента Украины Владимир Зеленский, пригрозив прекращением поставки электроэнергии. Причиной конфликта стала остановка транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", проходящему по территории Украины.

Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо во время пресс-конференции пригрозил Украине прекращением поставки электроэнергии из-за невозможности получать российскую нефть.

"Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставки электроэнергии", — сказал Фицо намекнув на остановке экспорта электроэнергии в Украину.

Напомним, что транзит по нефтепроводу "Дружба" был остановлен в январе после массированных российских ударов. 16 февраля Словакия и Венгрия обратились к Хорватии с просьбой помочь с альтернативным маршрутом импорта нефти.

Заметим, что это не первые подобные угрозы словацкого лидера прекратить электроснабжение Украине. Подобные заявления уже звучали зимой 2025 года. Тогдашний премьер Украины Денис Шмыгаль отмечал, что решение по трансграничным поставкам принимает не правительство Словакии, а европейский оператор сети ENTSO-E. Это означает, что единоличная блокировка поставок технически и юридически ограничена.

