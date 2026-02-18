logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Фіцо висунув ультиматум Зеленському: погрожує всій Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Фіцо висунув ультиматум Зеленському: погрожує всій Україні

Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачання електроенергії до України.

18 лютого 2026, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив із різкою заявою на адресу президента України Володимир Зеленський, пригрозивши припиненням постачання електроенергії. Причиною конфлікту стала зупинка транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба", що проходить територією України.

Фіцо висунув ультиматум Зеленському: погрожує всій Україні

Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел

Роберт Фіцо під час пресконференції пригрозив Україні припиненням постачання електроенергії, через неможливість отримувати російську нафту.

"Якщо Зеленському здається, що це не має ніякої цінності, що це йому не потрібно, то ми можемо прийняти рішення і відмовитися від співпраці в галузі постачання електроенергії", — сказав Фіцо натякнувши на зупинці експорту електроенергії до України.

Нагадаємо, що транзит нафтопроводом "Дружба" був зупинений у січні після масованих російських ударів. 16 лютого Словаччина та Угорщина звернулися до Хорватії з проханням допомогти з альтернативним маршрутом імпорту нафти.

Зауважимо, що це не перші подібні погрози з боку словацького лідера припинити електропостачання Україні. Подібні заяви вже лунали взимку 2025 року. Тоді прем’єр України Денис Шмигаль наголошував, що рішення щодо транскордонних поставок ухвалює не уряд Словаччини, а європейський оператор мережі ENTSO-E. Це означає, що одноосібне блокування постачання технічно та юридично обмежене.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Роберт Фіцо звинуватив Україну у політичному шантажі Угорщини.

Також "Коментарі" писали, що Європейський Союз тисне на Україну через Угорщину та Словаччину. В ЄС просять Київ вказати на терміни ремонту нафтопроводу "Дружба", який був пошкоджений ударом РФ, та яким дві європейські країни отримують російську нафту.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.aktuality.sk/nazivo/WTFDcJwBeBgCtYFlUCdx/
Теги:

Новини

Всі новини