Фіцо висунув ультиматум Зеленському: погрожує всій Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив із різкою заявою на адресу президента України Володимир Зеленський, пригрозивши припиненням постачання електроенергії. Причиною конфлікту стала зупинка транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба", що проходить територією України.

Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел

Роберт Фіцо під час пресконференції пригрозив Україні припиненням постачання електроенергії, через неможливість отримувати російську нафту.

"Якщо Зеленському здається, що це не має ніякої цінності, що це йому не потрібно, то ми можемо прийняти рішення і відмовитися від співпраці в галузі постачання електроенергії", — сказав Фіцо натякнувши на зупинці експорту електроенергії до України.

Нагадаємо, що транзит нафтопроводом "Дружба" був зупинений у січні після масованих російських ударів. 16 лютого Словаччина та Угорщина звернулися до Хорватії з проханням допомогти з альтернативним маршрутом імпорту нафти.

Зауважимо, що це не перші подібні погрози з боку словацького лідера припинити електропостачання Україні. Подібні заяви вже лунали взимку 2025 року. Тоді прем’єр України Денис Шмигаль наголошував, що рішення щодо транскордонних поставок ухвалює не уряд Словаччини, а європейський оператор мережі ENTSO-E. Це означає, що одноосібне блокування постачання технічно та юридично обмежене.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Роберт Фіцо звинуватив Україну у політичному шантажі Угорщини.

Також "Коментарі" писали, що Європейський Союз тисне на Україну через Угорщину та Словаччину. В ЄС просять Київ вказати на терміни ремонту нафтопроводу "Дружба", який був пошкоджений ударом РФ, та яким дві європейські країни отримують російську нафту.