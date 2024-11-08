Фон дер Ляйен поговорила с Трампом об Украине: какие теперь ожидания

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. Одной из ключевых тем в ходе беседы была тема дальнейшей поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом фон дер Ляйен сообщила у себя в сети Х.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Мы обсудили оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики", – отметила президент Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что она ожидает "укрепления связей между ЕС и США и совместную работу над решением геополитических вызовов".

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