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Фон дер Ляйен поговорила с Трампом об Украине: какие теперь ожидания

Помимо Украины обсудили также темы торговли и энергетики

сегодня, 10:47
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Кравцев Сергей

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. Одной из ключевых тем в ходе беседы была тема дальнейшей поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом фон дер Ляйен сообщила у себя в сети Х.

Фон дер Ляйен поговорила с Трампом об Украине: какие теперь ожидания

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Мы обсудили оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики", – отметила президент Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что она ожидает "укрепления связей между ЕС и США и совместную работу над решением геополитических вызовов".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине живо обсуждают президентство Дональда Трампа в разрезе войны в Украине и помощи Запада. Какие же на самом деле плюсы и минусы просматриваются для Украины от президентства Трампа? Учитывая заявления республиканца, как кандидата в президенты США, какова вероятность, что он добьется окончания или заморозки войны в Украине уже в этом году или начале 2025 года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп победил: дипломат назвал месяц, когда станет точно ясно, куда повернет война.

Ранее "Комментарии" писали – находясь в ожидании выборов в США Украина и ее партнеры по НАТО уже несколько месяцев пытались оценить последствия от возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Сейчас уже ясно – путь, который предстоит пройти украинцам при президентстве Трампа, крайне опасен. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель CNN Ник Пэйтон Уолш.




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