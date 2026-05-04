Франция поставила Украине жесткие условия вступления в ЕС: детали
НОВОСТИ

Франция поставила Украине жесткие условия вступления в ЕС: детали

Франция поддерживает вступление Украины в ЕС, но настаивает на реформах.

4 мая 2026, 09:15
Slava Kot

Франция поддерживает европейскую интеграцию Украины, однако предупреждает, что путь к полноправному членству в Европейском Союзе не может быть быстрым или упрощенным. Об этом заявил министр-делегат по Европе Бенжамен Аддад.

Франция назвала условия вступления Украины в ЕС. Фото из открытых источников

Бенжамен Аддад отметил, что вступление Украины, как и других стран-кандидатов (Молдовы и Западных Балкан) предусматривает полное выполнение критериев ЕС. По его словам, в первую очередь речь идет о глубоких реформах в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и обеспечения независимости судебной системы.

"Никакого сокращенного пути нет. Страны должны реформироваться, и сам Евросоюз тоже должен меняться", — подчеркнул Аддад.

В Париже признают, что интеграция Украины стратегически важна, однако рассматривают ее как длительный процесс. В то же время, Франция не исключает более гибких подходов, которые позволят Киеву постепенно приближаться к европейским стандартам еще до формального вступления. В частности, речь идет о возможности введения промежуточного статуса или форматов углубленного сотрудничества. По мнению Аддада, такой подход может обеспечить Украине доступ к отдельным политикам ЕС и усилить взаимодействие с европейскими институтами, не дожидаясь завершения всех процедур.

Французская сторона также подчеркивает, что война России против Украины изменила подход к безопасности на континенте. По его словам, Европа продемонстрировала способность сохранять единство в длительном конфликте, но Россия будет оставаться долгосрочной угрозой, что усугубляет необходимость политического и экономического сближения с Украиной.

Источник: https://www.lefigaro.fr/international/benjamin-haddad-nous-ne-devons-pas-etre-les-spectateurs-des-changements-du-monde-20260503
