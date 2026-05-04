Франція поставила Україні жорсткі умови вступу в ЄС: деталі

Франція підтримує європейську інтеграцію України, однак попереджає, що шлях до повноправного членства в Європейському Союзі не може бути швидким або спрощеним. Про це заявив міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад.

Франція назвала умови вступу України до ЄС.

Бенжамен Аддад зауважив, що вступ України, як і інших країн-кандидатів (Молдови та країн Західних Балкан) передбачає повне виконання критеріїв ЄС. За його словами, насамперед йдеться про глибокі реформи у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та забезпечення незалежності судової системи.

"Жодного скороченого шляху немає. Країни повинні реформуватися, і сам Євросоюз також має змінюватися", — наголосив Аддад.

У Парижі визнають, що інтеграція України є стратегічно важливою, однак розглядають її як тривалий процес. Водночас Франція не виключає більш гнучких підходів, які дозволять Києву поступово наближатися до європейських стандартів ще до формального вступу. Зокрема, йдеться про можливість запровадження проміжного статусу або форматів поглибленої співпраці. На думку Аддада такий підхід може забезпечити Україні доступ до окремих політик ЄС і посилити взаємодію з європейськими інституціями, не чекаючи завершення всіх процедур.

Французька сторона також підкреслює, що війна Росії проти України змінила підхід до безпеки на континенті. За його словами, Європа продемонструвала здатність зберігати єдність у тривалому конфлікті, але Росія залишатиметься довгостроковою загрозою, що посилює необхідність політичного та економічного зближення з Україною.

