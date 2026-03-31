Глава МИД Венгрии отреагировал на слив его скандальных разговоров с Лавровым

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на публикацию аудиозаписей его телефонных разговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Появившиеся в медиа записи 31 марта проливают новый свет относительно позиции Венгрии на санкций против России.

Сийярто и Лавров. Фото из открытых источников

По данным журналистов, обнародованные разговоры показывают контакты между Будапештом и Москвой на фоне подозрений, что венгерская сторона могла передавать Кремлю детали закрытых обсуждений в Европейском Союзе. В частности, одна из записей касается возможного лоббирования Сийярто вопроса о снятии санкций с Гульбахор Исмаиловой, которая является сестрой российского олигарха Алишера Усманова.

После обнародования слива разговоров с Лавровым по поводу снятия санкции с РФ, Сийярто в Facebook прокомментировал инцидент. По его словам, он не видит в содержании разговоров ничего сенсационного по поводу его работы на Лаврова. Как объяснил Сийярто, записи доказали, "что я говорю то же на публике, что и по телефону…".

Венгерский министр добавил, что "политика санкций провальна и она наносит больше вреда ЕС, чем России". Он также подчеркнул, что Будапешт не будет поддерживать санкции против лиц или компаний, которые, по мнению венгерских властей, важны для энергетической безопасности страны.

Ранее издание The Washington Post опубликовало материал, в котором обнаружило, что Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС. Сам Сийярто впоследствии подтвердил факт звонков и объяснил это партнерскими отношениями Венгрии за пределами Евросоюза.

