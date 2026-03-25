В ЄС спробували виправдати Сіярто за таємні дзвінки Лаврову

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на інформацію про те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто дзвонив голові МЗС РФ Сергію Лаврову в перервах між засіданнями Євросоюзу. Про це пише Dennik N.

Як зауважив Фіцо, він не бачив жодних доказів того, що Сіярто дзвонив Лаврову, щоб обговорювати з ним хід засідань ЄС. При цьому він акцентував, що сам не дзвонив голові МЗС Росії.

"Нехай кожен дзвонить, кому хоче. Я не дзвонив і не збираюся дзвонити, я не бачив жодних доказів", — сказав прем'єр Словаччини.

Також Фіцо висловився щодо інформації про те, що у 2020 році Сіярто посприяв у візиті до Путіна тодішнього голови уряду, чинного президента Словаччини Петера Пеллегріні. Він зауважив, що не вбачає у цьому кроці втручання у вибори.

"Порушенням правил є ситуація, коли Міністерство закордонних справ Великої Британії наймає компанію, яка платить впливовим особам і акторам у Словаччині за допомогу "Прогресивній Словаччині", – додав прем'єр Словаччини.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто опинився у центрі гучного скандалу після повідомлень про можливу передачу конфіденційної інформації з переговорів Європейського Союзу російській стороні. Як пише The Washington Post, з посиланням на європейського чиновника у сфері безпеки, угорський дипломат нібито підтримував постійний контакт із главою МЗС РФ Сергій Лавров.

За цими даними, він телефонував до Москви безпосередньо під час перерв у засіданнях ЄС, передаючи деталі обговорень і можливі рішення.

