Угорський міністр просив Росію допомогти союзникам на виборах у Словаччині: деталі

Опозиційний угорський журналіст Саболч Пані оприлюднив стенограму розмови між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, у якій, за його словами, йшлося про можливу підтримку союзників Будапешта на парламентських виборах у Словаччині.

Петер Сійярто та Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Стенограму було опубліковано на сторінці журналіста у Facebook. Згідно з оприлюдненим документом, розмова відбулася напередодні словацьких виборів у лютому 2020 року.

У ній Сійярто нібито звернувся до Лаврова з проханням посприяти перемозі політичної сили, пов’язаної з тодішнім прем’єр-міністром Петером Пеллегріні. На той момент він представляв соціал-демократичну партію, яка раніше була пов’язана з політиком Робертом Фіцо, нинішнім главою уряду Словаччини.

"В Словаччині відбудуться вибори, і для нас дуже важливо, щоб коаліція там продовжила своє існування. Я розумію, що це може звучати дивно з вуст угорських консерваторів, але ми сподіваємося на перемогу соціал-демократів, оскільки вони є єдиною раціональною силою в словацькій політиці, яка діє без іноземного впливу", — сказав Сійярто Лаврову.

Також у розмові згадувалося про бажання організувати коротку зустріч між словацьким і російським прем’єрами, яка могла б позитивно вплинути на виборчу кампанію. Згідно з текстом, Лавров відповів, що передасть це прохання керівництву Росії.

Однак подальший розвиток подій показав інший результат. На виборах 2020 року партія Пеллегріні не змогла зберегти владу й опинилася в опозиції, а союзна політична сила не подолала прохідний бар’єр до парламенту. Попри це, політична кар’єра Пеллегріні продовжилася і у 2024 році він став президентом Словаччини.

За словами Пані, запис розмови був отриманий службою національної безпеки однієї з країн Європейського Союзу.

