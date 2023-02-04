Главные выводы саммита Украина-ЕС – почему важно продолжать евроинтеграцию

Подводя итоги саммита Украина-ЕС, который состоялся 3 февраля в Киеве, президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры о членстве нашей страны в ЕС могут начать в этом году, что готовится большая интеграция Украины во внутренний рынок Евросоюза. Он также отметил понимание западными партнерами того, что нужно неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию, в том числе санкционное. Какие главные выводы можно сделать по итогам саммита и прозвучавших заявлений? Что следует учитывать при продолжении евроинтеграции Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Саммит Украина-ЕС. Фото: сайт Офиса президента

Ключевой темой нашей интеграции в 2023 году станет решение не столько политических, сколько экономических вопросов

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что саммит прошел на очень хорошем уровне – и с хорошим для нас результатами.

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"К тому же, – отмечает он, – это было важное символическое событие, так как встреча прошла незадолго до годовщины российского вторжения, в Киеве, под периодические звуки воздушной тревоги. Это был определенный сигнал для РФ, что никто не собирается отказываться от поддержки Украины. Что она будет не просто продолжена, но по некоторым направлениям – даже усилена".

Что касается собственно нашей евроинтеграции. По словам эксперта, звучали как символические заявления, так и практические, связанные с выделением денег на процесс восстановления Украины, гарантирование дополнительной финансовой поддержки в этом году и так далее.

"Безусловно, много внимания уделялось экономическим моментам. Интеграция на европейский рынок всегда предшествует политической (унификации законодательства и так далее). Здесь есть уже определенные наработки. И, скорее всего, это будет ключевой темой нашей интеграции в 2023 году – решение не столько политических, сколько экономических вопросов. Выход наших компаний на рынки ЕС, снятие тех или иных таможенных барьеров. Часть из этого уже сделана, остальное, возможно, вскоре получит продолжение. Было бы очень неплохо, получи Украина (в той или иной форме) доступ к Программе фондов Евросоюза. Для стран, которые являются кандидатами, иногда такая процедура используется. А это – дополнительные инвестиции, новые возможности для бизнеса и так далее", – поясняет Игорь Рейтерович.

Вместе с тем, продолжает он, нам в очередной раз абсолютно логично напомнили о необходимости выполнения взятых на себя обязательств.

"Тут у Украины есть определенный прогресс, – считает эксперт. – Вскоре должны быть представлены результаты внедрения тех семи основных требований, которые выдвигал ЕС. Думаю, по большинству из них к нам не будет серьезных претензий. Но некоторые вещи придется доделывать, вносить какие-то изменения. Речь идет, прежде всего, о судебной реформе, антикоррупционной, о деолигархизации. Предполагаю, что форматы, которые предлагает Украину, будут требовать улучшения. Одним законом о деолигархизации и созданием соответствующего реестра нам вряд ли удастся ограничиться".

При наличии свободного доступа к рынку ЕС, Украина может заинтересовать американские, японские и китайские компании

Экономист, член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран подчеркивает, что в экономической плоскости Украине очень важно получить свободный доступ на рынок ЕС, без временных ограничений.

"У нас очень небольшая экономика (менее 1,5% от Евро-зоны), но свободный доступ на рынок ЕС может создать для нее хороший импульс именно в разрезе экспорта. Что усилило бы спрос на строительство транспортных коридоров "Украина-ЕС". По окончанию активной фазы войны, при наличии свободного доступа к рынку ЕС, Украину ожидает всплеск спроса на строительство у нас производственных мощностей со стороны американских, японских и китайских компаний, нацеленных на экспорт в ЕС", – поясняет эксперт.

Этот бум, отмечает он, десять лет назад пережила Польша.

"Думаю, некий похожий сценарий может ждать и Украину, – говорит Виталий Шапран. – Нам не нужно дожидаться политических решений со стороны ЕС о членстве Украины. Крайне важно двигать в направлении Европы свои национальные экономические интересы, а политическая часть придет по мере экономических успехов".

Эта война – продолжение Революции Достоинства, когда мы показали, что Украина должна пойти по европейскому пути

Политолог Петр Охотин рассуждает так:

"Вступление Украины в ЕС – право, которое мы завоевали. Точка. Возможно ли вступление во время войны? Вряд ли. Однако это не означает, что нельзя реализовать статус партнера. Как с гражданскими бизнесами, так и с оборонно-промышленным комплексом".

Переговоры о членстве в ЕС – своевременны, уверен эксперт. Наш народ, подчеркивает он, показал готовность жить без Москвы.

"Украинские власти не сбежали, как прогнозировали кремлевские аналитики, решившись на вторжения. И эта война — продолжение Революции Достоинства, когда мы показали, что Украина должна пойти по европейскому пути", – констатирует Петр Охотин.

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