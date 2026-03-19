Готов поддержать Украину: Орбан озвучил окончательный ультиматум Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит никаких решений Европейского Союза о помощи Украине, пока не будут возобновлены поставки российской нефти в страну. По его словам, российская нефть "жизненно важна" для Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан начал заседание Европейского совета в Брюсселе озвучил свой очередной ультиматум по Украине и российской нефти.

"Мы хотим получить нашу нефть, которая сейчас блокируется украинцами. Я никогда не поддержу здесь никаких решений в поддержку Украины, пока венгры не смогут получить принадлежащую нам нефть... Венгерская позиция очень проста: мы готовы поддержать Украину, когда мы получим нефть, которую они блокируют", — сказал Орбан.

Политик подчеркнул, что для Венгрии доступ к российской нефти является вопросом экономической устойчивости. По его словам, энергетические поставки для страны это "жизненно важное дело, а не политическая дискуссия". Орбан предупредил, что венгерские компании могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, если поставки не будут возобновлены.

Премьер Венгрии добавил, что ожидает разрешения ситуации со стороны Киева и обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом учесть интересы Будапешта.

