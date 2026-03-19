Главная Новости Мир ЕС Готов поддержать Украину: Орбан озвучил окончательный ультиматум Киеву
Готов поддержать Украину: Орбан озвучил окончательный ультиматум Киеву

Орбан заявил, что не поддержит решение ЕС о помощи Украине, пока Венгрия не начнет снова получать российскую нефть.

19 марта 2026, 11:30
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит никаких решений Европейского Союза о помощи Украине, пока не будут возобновлены поставки российской нефти в страну. По его словам, российская нефть "жизненно важна" для Венгрии.

Готов поддержать Украину: Орбан озвучил окончательный ультиматум Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан начал заседание Европейского совета в Брюсселе озвучил свой очередной ультиматум по Украине и российской нефти.

"Мы хотим получить нашу нефть, которая сейчас блокируется украинцами. Я никогда не поддержу здесь никаких решений в поддержку Украины, пока венгры не смогут получить принадлежащую нам нефть... Венгерская позиция очень проста: мы готовы поддержать Украину, когда мы получим нефть, которую они блокируют", — сказал Орбан.

Политик подчеркнул, что для Венгрии доступ к российской нефти является вопросом экономической устойчивости. По его словам, энергетические поставки для страны это "жизненно важное дело, а не политическая дискуссия". Орбан предупредил, что венгерские компании могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, если поставки не будут возобновлены.

Премьер Венгрии добавил, что ожидает разрешения ситуации со стороны Киева и обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом учесть интересы Будапешта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан признался, почему Венгрия не выходит из ЕС, несмотря на резкую критику Брюсселя.

Также "Комментарии" писали, что Орбан заявил, что не считает российского диктатора Владимира Путина агрессором и возложил ответственность за войну в Украине на Запад. По его словам, агрессия РФ была ответом на якобы расширение НАТО и Евросоюза.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4103257-bez-rozblokuvanna-nafti-ugorsina-ne-pidtrimae-risen-dla-dopomogi-ukraini-orban.html
